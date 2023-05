Buenas tardes,

En primer lugar, daros las gracias a todos por acompañarnos en este acto tan especial en honor a mi hija Leticia.

Recordar significa buscar en tu memoria historias o momentos importantes de tu vida, que los tienes ahí guardados y en un momento puntual vienen a tu mente.

Para mí, este día 3 de mayo, no se va de mi pensamiento, no hace falta recordarlo, porque es una fecha que llevo grabada a fuego en mi cabeza, y aún más en el corazón.

Una fecha imposible de olvidar.

Es muy gratificante para la familia, tener vuestro cariño incondicional, contar con este apoyo me reconforta, y me da fuerza para seguir adelante.

Ese asesino nos ha puesto la vida patas arriba.

Estamos en una sociedad donde se están perdiendo los valores, no hay humanidad, no hay respeto, nos dejamos llevar por nuestro egoísmo y no nos importa lo más mínimo, causar daño o sufrimiento a los demás, una vida no se puede comprar, y no podemos quitarla a nuestro antojo.

Leticia tenía ganas de vivir, tenía muchas ilusiones como cualquier chica de su edad, le gustaba saber de todo, y se preparaba a diario para tener una estabilidad en el futuro, y sobre todo crear una familia.

Pero todo se ha ido al garete, se acabó todo para ella. No os imagináis la carga emocional que tiene hoy mi corazón, al ver aquí hoy amigos, amigas, familia, y todas estas personas que la recuerdan con cariño, que siempre me acompañan y que siempre están a mi lado.

En este acto recordamos en especial a Leticia, pero sin obviarnos también de Laura Luelmo, Sandra Palo y de todas esas víctimas de la violencia de género o machista, que no están con nosotros en contra de su voluntad.

Me sobrepasa la impotencia de no poder hacer nada, todo se ha venido abajo con su muerte, no hay ilusión, mis ojos no brillan, su mirada está triste porque te buscan por todos lados y no te encuentran.

No me veréis triste porque he aprendido llorar cuando no me veis, a sonreír cuando tengo días difíciles, a ser positiva cuando algunas cosas me salgan mal, y con mucha fuerza de voluntad en el alma.

No me rindo, sé que estas heridas nunca cicatrizaran, que este dolor nunca amainará, busco un bálsamo que cure mi herida, que alivie este dolor, este sufrimiento que llevo dentro desde ese día 3 de mayo.

Te has ido y nos hemos quedado rotos, pero yo soy fuerte, tengo el alma muy valiente, aunque tenga el corazón hecho trizas.

A mí, siempre, siempre, me veréis con mi mejor sonrisa.

Gracias