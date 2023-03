La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García Sánchez, abordó en el transcurso de la Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, entre otros temas, el incremento de daños "fundamentalmente por ciervos y jabalíes" en todos los pueblos de la zona. "Estamos estudiando, es lo que hemos acordado precisamente hoy (por ayer) cómo se pueden mejorar y agilizar estas ayudas", dijo en referencia a las compensaciones por los daños causados por la fauna cinegética.

La Junta Consultiva se convocó en Villardecievos para aprobar el plan cinegético y resumir la gestión de la Reserva del último ejercicio, marcado por los incendios.

Los daños causados por el lobo se han cuadruplicado desde el 2018, según se informó en la Junta Rectora a los asistentes. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha recibido en enero la primera trasferencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, unos 9 millones de euros, destinada a medidas de prevención y ya se está arbitrando una orden que va a regular dichas ayudas.

Parte de esos fondos también va destinada a compensar daños. La nueva orden, donde se incrementarán las indemnizaciones por el lobo, está muy avanzada y se espera que en breve salga con esos apartados, abonar daños y reducir daños, como añadieron técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Paralizados 68 expedientes por bajas causadas por el lobo a ganaderías en la Reserva

El representante de COAG, José Manuel Soto Testa, lamentaba que se haya tardado nueve meses en convocar la Junta Consultiva. Sobre el plan de caza, reconoció que "hay que seguir porque los animales están ahí y hay que controlar las especies". En cuanto a los daños de lobo indició que la responsabilidad no es de la Reserva sino de la Dirección General de Medio Natural que "no han querido cambiar la orden para tramitar los expedientes. Hay cerca de 70 expedientes de los años 21 y del 22 y esos ganaderos están afectados y están esperando a que se le tramiten los expedientes (68) y a ver cuánto tardan". Reprochó al consejero que no haya salido la orden y que "no ha habido buena fe para tramitar exclusivamente los de la Reserva Regional, que es competencia de la Junta". En el territorio del norte del Duero "hay que cambiar porque el Miteco es el que ha cambiado la catalogación del lobo, pero las Reservas que ya eran competencia de la Junta, tenía que haber adecuado la orden y tramitar los expedientes".

"Hay más lobos, se está expandiendo, no se almacenan. Va en incremento y lo que hace es coger más territorio y se están incrementando bastante los daños fuera de la Reserva". Soto recordó a los cuatro vecinos de la Culebra fallecidos en los incendios "porque somos el órgano más representativo de la Reserva".

Paralizados los desbroces en Villardeciervos para no perjudicar a la apicultura

En relación a los desbroces en las zonas de pecoreo de las colmenas en Villardeciervos, la delegada territorial precisó que "lo que se hizo es paralizar esos desbroces como una medida cautelar rápida, y el beneficiario va a solicitar una modificación de esos desbroces para que se adapten, para que se pueda conseguir equilibrar lo que es la protección del medio ambiente con los intereses de los propios apicultores. En estos momentos están suspendidos los desbroces y lo que se va a hacer es adaptarlo y modificarlo para que puedan convivir las dos cuestiones".

Plan técnico 2023-2024

La Junta Consultiva aprobó el plan técnico 2023/2024 y analizó la situación de las principales especies cinegéticas de caza mayor. De acuerdo a los informes técnicos la fauna ha superado de una forma razonable los grandes incendios sin que se hayan reducido sus poblaciones de forma significativa. El Plan Técnico establece los cupos de animales a abatir y aproximadamente el 85% de los permisos se adjudicarán mediante subasta pública y el otro 15% se adjudicará a cazadores locales.

Pese a que las principales especies cinegéticas muestran haber superado de una forma razonable los grandes incendios, sin reducciones de poblaciones significativas, "se decidió reducir el número de trofeos a cazar de ciervo y especialmente corzo, ya que esta última especie es la que se ha visto más afectada por los incendios".

Los resultados cinegéticos del pasado año fueron malos especialmente en los venados abatidos dada la gran repercusión de la sequía y de los incendios que asolaron la zona, como demuestra la puntuación obtenida por los trofeos que, aunque mantienen a la Reserva como la mejor zona de España para la caza de venados en libertad (fincas no cercadas), supone una reducción con respecto a otros años.

Los resultados de la ejecución del Plan Técnico de la temporada pasada fueron muy positivos, ya que por primera vez se subastaron "esperas al jabalí" llevadas a cabo con éxito. Además de proporcionar ingresos extras "contribuirá a disminuir una especie que ocasiona daños y accidentes. También han sido abatidos en monterías, batidas y esperas concedidas a los Ayuntamientos para minimizar los daños".

David Ferrero Rodríguez, alcalde de Otero de Bodas, se pronunciaba a favor de la repoblación urgente de los terrenos de la Reserva afectados por los incendios "con pino o lo que sea necesario, pero no todo con pino, y se hagan más zonas de cortafuegos o se creen cortafuegos naturales donde no haya arbolado" de cara a prevenir nuevos desastres como el del pasado verano.

El alcalde de Ferreras de Abajo, Jesús Hernández López, pidió "una pauta correcta para afrontar todo lo que nos ha pasado". Además de ser más frecuentes los avistamientos de animales al no tener la protección de la vegetación "parece que ha aumentado la población porque se dejan ver más".

El alcalde constataba que los ganaderos y agricultores "han tenido bastantes más daños, porque los animales no tenían con qué alimentarse y han aprovechado para meterse en las fincas particulares, donde han podido, porque no tenían comida".