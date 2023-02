Telefónica dejará de prestar servicio de telefonía fija por línea de cobre en mayo

Telefónica Empresas dejará de prestar servicio de telefonía fija en los pueblos alistanos a través de sus redes de cobre a partir del día 29 de mayo de 2023: “Desconectaremos los servicios que ahora tiene contratados”. Ayuntamientos y vecinos han recibo una comunicación oficial de Telefónica que ha generado incertidumbre entre las autoridades municipales, más aún teniendo en cuenta que entre esos teléfonos están los de las casas consistoriales y consultorios médicos de Atención Primaria, y que muchos pueblos de la zona sufren graves deficiencias en la cobertura de telefonía móvil.

Telefónica les asevera en dicha comunicación que “estamos renovando nuestra red de comunicaciones tradicional de cobre por fibra óptica, la tecnología de comunicación más moderna del mercado”. ¿Qué puede ofrecer la fibra óptica de Telefónica Empresas? Ellos hacen la pregunta y ellos dan la respuesta: “Voz con más alta calidad; máxima conexión de velocidad a internet, al llegar la fibra hasta el interior de la empresa; conexión simultánea de varios dispositivos (ordenador, tablet y móvil) a internet sin reducir la velocidad de conexión; y servicios personalizados con la calidad que proporciona la fibra FTTH hasta tu negocio”.

La esperanzadora propuesta choca con la realidad en materia de telecomunicaciones en Aliste, Tábara y Alba donde, a solo cuatro meses de la fecha de caducidad de las líneas de cobre, de 102 pueblos, solo diez cuentan ya con fibra óptica: Alcañies, Tábara, Carbajales de Alba, Vegalatrave, Sesnández, Manzanal del Barco, Losacio, Losacino, Muga de Alba y Castillo de Alba. “Nos parece casi imposible dotar a más de 90 pueblos de dichas redes antes del 29 de mayo”, aseveran en declaraciones a este diario alcaldes de la zona.

Aún así, la compañía telefónica invita a sus clientes de esta zona a cambiarse a la fibra óptica. “Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros llamando al 1489 o a través de tu asesor comercial, para cambiar a fibra con todas sus ventajas manteniendo tus numeraciones”.

No obstante, la misma carta siembra la duda sobre la disponibilidad de la fibra: “Si por cualquier circunstancia no fuese posible el cambio a fibra óptica, buscaríamos otra tecnología alternativa”.

La comunicación finaliza con una clara advertencia que algunos vecinos han calificado de “amenaza”. Telefónica se despide diciendo: “Por último, recuerda que si no has realizado el paso a la fibra antes del próximo 29 de mayo de 2023 desconectaremos los servicios que ahora tienes contratados sobre el cobre, perdiendo así tus numeraciones. No obstante, te recordamos que tienes derecho a darte de baja sin ninguna penalizacíon por este concepto, en caso de que las condiciones no sean de tu agrado”.

Si la supresión de las líneas de cobre que dan servicio a los pueblos pueden suponer un problema para las personas de la tercera edad, no menos problemática va a ser la situación para empresas y ayuntamientos como es el caso de San Vicente de la Cabeza (Palazuelo, Bercianos y Campogrande) donde no hay cobertura móvil y la única posibilidad de hablar desde el consistorio o de comunicarse con él en estos momentos es la telefonía fija.

La comarca actualmente cuenta con tres redes de fibra óptica que cruzan por diferentes pueblos pero no prestan servicio a todos ellos: la primera de Zamora a Alcañices (con red urbana) y bifurcación hacia Alcorcillo, Sejas y Trabazos por un lado y hacia San Juan del Rebollar, San Vitero y Mahíde por el otro. La segunda va desde Zamora hasta Carbajales (con extensión urbana) y la tercera de Zamora a Tábara (también urbana) para cruzar “La Culebra” por el Alto de la Carmona y tras pasar por Sesnández, Abejera y Riofrío llegar hasta la estación de Renfe de Sarracín de Aliste.

Ayuntamientos y vecinos están enviando quejas y denuncias al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital exigiendo que se aclare la situación y cómo se va a prestar servicio a los pueblos sin fibra después de que se suprima la línea de cobre.

Se dan casos como el de Flechas, localidad perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, donde solamente hay un teléfono fijo (el público) para todos los vecinos y al estar el pueblo ubicado en el valle del río Cabrón y a la sombra de las cumbres de Peña Mira es imposible acceder a la telefonía móvil e internet.