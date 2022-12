El concejal de Ciudadanos se postula como candidato a la Alcaldía de Fuentesaúco

La dimisión que ayer hizo efectiva Eduardo Folgado de todos sus cargos –alcalde y concejal– en el Ayuntamiento de Fuentesaúco, abre un periodo de incertidumbre hasta el nombramiento del sucesor.

El actual teniente de alcalde y edil de Ciudadanos, José María Ramos, es el único que hasta el momento se postula claramente como la alternativa, a pesar de contar, a priori, con su propio voto.

“La pelota está en el tejado del PSOE porque yo me voy a presentar a la Alcaldía y me voy a votar a mi mismo. Los demás que actúen en conciencia, pero honestamente creo que me merezco asumir el cargo, aunque sea estos cinco meses que nos quedan”. El concejal de la formación naranja y teniente de alcalde en virtud del acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE tras las elecciones de 2019, considera que es la persona que puede aportar cierta estabilidad en el galimatías municipal de Fuentesaúco y dice contar con el crédito perdido por el hasta ahora alcalde, el socialista Eduardo Folgado. “Tengo de mi lado a todos los trabajadores del Ayuntamiento y eso es muy importante” defiende Ramos.

A la espera de las conversaciones con los concejales socialistas, una vez formalizada la salida de Folgado, uno de los ediles del PSOE y veterano militante, Rogelio Vellaz, ve viable la alternativa del representantes de Ciudadanos. “Tendremos que hablarlo entre nosotros (los socialistas) pero en mi opinión sería la salida menos traumática después de lo que ha pasado. Es verdad que el partido pierde la Alcaldía, pero en estos momentos hay que tener altura de miras y resolver problemas. Por el bien del pueblo y hasta las nuevas elecciones creo que el actual teniente de alcalde puede pasar a ser el alcalde”.

Rogelio Vellaz es un histórico militante y hasta septiembre ocupó el cargo de Secretario de Organización de la Agrupación Local de Fuentesaúco, del que dimitió por “desavenencias y problemas”. Vellaz, al igual que Anselmo Tejero, apenas lleva ocho meses en el Ayuntamiento, tras sustituir a dos concejalas de equipo de gobierno que dimitieron por diferencias con Eduardo Folgado.

Estas dos incorporaciones al equipo de gobierno fueron singulares, puesto que ninguno de los dos formaba parte de la candidatura que concurría a las elecciones municipales por el PSOE. La renuncia de todos los miembros de la lista obligó a “tirar” de militantes. La misma circunstancia que se va a producir ahora con la personas que sustituya al alcalde dimitido.

Esta circunstancia lleva al tercer grupo en liza, el Partido Popular, a hablar de “fraude para los saucanos, porque ninguno de los dos nuevos concejales fue votado por el pueblo, tuvieron que ser nombrados a dedo –acusa el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Gaspar Corrales–, como lo va a ser ahora el que entre”.

Quien fuera alcalde de Fuentesaúco hasta que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos desbancó en 2019 al PP del gobierno municipal, culpa de “todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento” al teniente de alcalde José María Ramos. “El concejal de Ciudadanos no ha hecho nada para evitar este desgobierno, ha consentido todo y el resultado es que Fuentesaúco ha perdido cuatro años. No tenían proyecto y ha sido una legislatura perdida” acusa Gaspar Corrales.

El portavoz popular cuestiona el mandato de Folgado, marcado “por la falta de transparencia y faltas de respeto a los trabajadores y al pueblo. Y todo eso lo ha consentido la persona que ha estado a su lado gobernando” insiste Corrales al referirse al teniente de alcalde de la formación naranja.

El alcalde de El Perdigón entra de diputado y Antonio Juárez posible portavoz

Con máxima discreción, Eduardo Folgado formalizaba ayer la renuncia a los cargos de concejal, alcalde y también diputado provincial. La baja en la Diputación tiene calado en la medida que el político socialista era el portavoz de su grupo.

Todo apunta a que la nueva voz en el salón de plenos sea el alcalde de Tábara, Antonio Juárez, mientras que el escaño que deja libre el saucano será ocupado por el alcalde de El Perdigón, Ángel Calleja Gómez.

La retirada de Eduardo Folgado era un hecho conocido desde hace tiempo por los máximos cargos del partido y entre los compañeros del grupo, aunque nunca se ha abordado la cuestión con una reunión específica del grupo de diputados. También en el equipo de gobierno de Fuentesaúco se sabía de las intenciones de Eduardo Folgado y esto había trascendido en el pueblo. Incluso había conversaciones entre los socios, del PSOE y Ciudadanos, para que el teniente de alcalde asumiera el relevo. Con lo que no se contaba era con la renuncia como concejal, hecho que complica aún más la situación porque no hay posibilidad de tirar de la candidatura.