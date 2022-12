La dimisión de Folgado destapa una nueva crisis en el Ayuntamiento de Fuentesaúco

Eduardo Folgado abandona la política. A cinco meses de las elecciones municipales, el alcalde de Fuentesaúco y portavoz del PSOE en la Diputación de Zamora formaliza hoy la baja de sus cargos “por razones laborales”.

Así lo confirmaba ayer a este diario el político socialista, quien desvincula su decisión de los problemas internos con el teniente de alcalde, el concejal de Ciudadanos José María Ramos, quien ayer mismo se despachaba con una dura nota de prensa acusando al alcalde de “estar desaparecido” de sus responsabilidad desde el verano.

Con independencia del nuevo desempeño laboral de Folgado, las desavenencias en el seno del equipo de gobierno era un secreto a voces. La férrea alianza que durante todo el mandato han mantenido Folgado y Ramos –sellada durante la investidura que dio la alcaldía al PSOE gracias al apoyo del edil naranja– ha saltado por los aires en la recta final del gobierno municipal. Ni siquiera la graves crisis en el seno del equipo de gobierno, que se saldó con la salida de dos concejala, fue capaz de resquebrajar la coalición.

Pero desde el verano las aguas bajas turbias. El propio José María Ramos denunciaba ayer en un comunicado la “desidia, abandono de su puesto, falta de compromiso y comunicación, malas relaciones personales con multitud de organismos como la Diputación de Zamora, la Mancomunidad de la Guareña, alcaldes de la comarca, propios compañeros de partido y personal del Ayuntamiento”.

A esto se suma una situación de “imposición de autoridad por parte del alcalde y el enfrentamiento con los ciudadanos de Fuentesaúco, con desplantes y malos modos”, explicaba el concejal de Ciudadanos.

Sabedor de que las malas relaciones y la crisis que vivía el equipo de gobierno era un secreto a voces en Fuentesaúco, José María Ramos quiso hacer pública esta situación “para que todos los habitantes del pueblo sepan y conozcan de primera mano lo que está aconteciendo en el Ayuntamiento de Fuentesaúco”.

“En varias ocasiones, el alcalde ha comunicado a sus compañeros de partido y a mí, como socio de coalición, su decisión de dejar la Alcaldía y que iba a hacer un pleno antes de final de año informando de su decisión y se nombraría nuevo alcalde. Así llevamos desde el verano, posponiendo estas decisiones tan importantes para nuestro municipio y para seguir con el buen funcionamiento y trabajo en el Ayuntamiento”, ha manifestado el teniente de alcalde.

En contraposición a esto, se han encontrado “continuas disculpas, mentiras y ausencias, falta de convocatorias de plenos y de respuestas a las preguntas de la oposición por parte del regidor”. “Ante esta situación, me he visto en la obligación de hacerme cargo de situaciones que solo corresponden al alcalde, no obstante, he seguido atendiendo a todos los ciudadanos de Fuentesaúco que han necesitado mi atención”, ha afirmado el edil de Ciudadanos.

“No presento mi dimisión por respeto a todos mis compañeros de partido, que siempre me han apoyado; por respeto a todas las personas que me votaron, por respeto a todos aquellos que me dan las gracias por solucionar sus demandas en el Ayuntamiento, por mi familia, que me anima a seguir con este proyecto que inicié y que prometo que continuará y, sobre todo, por respeto a los ciudadanos de Fuentesaúco”, señaló Ramos.

El Secretario General del PSOE de Zamora, Antonio Fagúndez, no ahorraba elogios a la figura de Folgado como “un gran alcalde, un portavoz ejemplar en la Diputación, un militante luchador y defensor de las ideas socialistas y, sobre todo una buena persona, siempre colaborador en las tareas institucionales y del PSOE de Zamora”.