Mañueco ofrece "una gestión eficaz" ante la "agonía" de la política de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado Benavente en el inicio de la campaña a las elecciones europeas, en un acto en el que ha estado acompañado por representantes políticos del PP en Benavente y la provincia. En su visita ha recorrido varias calles céntricas hasta la zona del toril donde ha podido visitar antes de su inauguración oficial el espacio habilitado para los próximos quince días como homenaje a las peñas y al toro.

Mañueco (derecha) con el concejal de Fiestas, con un libro de Benavente. / E. P.

Su visita de campaña ha continuado después en Mózar de Valverde donde ha aprovechado el mitin para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mañueco ha pedido a militantes populares de Zamora que difundan el mensaje del Partido Popular, que ofrece "certidumbre, estabilidad, seguridad, eficacia en la gestión, ser útiles a las personas, como lo hacéis en tantos y tantos ayuntamientos de estas tierras", dijo en su discurso.

Gestión que puso en valor frente a la "agonía de una legislatura fracasada, la de Sánchez, de un presidente que es incapaz de imponer la voluntad a sus propios ministros, a sus socios. Son sus socios radicales, separatistas, los que le están arrastrando a él como presidente, pero también al Gobierno de España, por el fango. Eso no lo queremos. No queremos un presidente incapaz de gobernar".

Mañueco y representantes del PP en Benavente y la provincia, en su recorrido por Benavente. / E. P.

Dijo Mañueco que "estamos hartos de los desprecios que se hacen a Castilla y León. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles, aquí no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie". E invitó a los presentes a "reflexiones sobre qué es lo que ha hecho Sánchez por Castilla y León". Dos cosas, en palabras de Mañueco "recortar los presupuestos destinados a Castilla y León y Zamora. Y nombrar de ministro a puente, que nos avergüenza un día sí y otro también. Y le nombra Ministro de Transporte para que veamos qué es lo que no se va a hacer en Castilla y León".

Mañueco en Benavente, saludando a simpatizantes, concejales y alcaldes de Benavente y comarca. / E. P.

En el acto de campaña intervino también el presidente del PP en Zamora, José María Barrios, quien se dirigió a los militantes y aseguró que "esta campaña no es fácil" y señaló que "dependemos mucho de las decisiones que se toman en Europa, por lo tanto, en Europa nos jugamos mucho y necesitamos para estas elecciones la máxima movilización". Para Barrios "hay que municipalizar esta campaña". Tuvo palabras para la candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera de la que señaló "la ministra de la Transición Ecológica de salón, porque no sabe lo que es el campo, y el Reto Demográfico. Yo no conozco ninguna medida que haya tomado la ministra y que afecte positivamente a nuestra provincia", señaló. "A esta señora ni está ni se la espera en la defensa del mundo rural".

Por el PP de Benavente intervino la que ostenta ahora la Alcaldía, Beatriz Asensio. Señaló que "la humildad es una cualidad clave para ganar las elecciones, mostrar empatía, escuchar a la gente, estar dispuesto a aprender y crecer. Son cualidades que nos hacen fuertes. Vuestra labor como alcaldes y concejales es fundamental para la cohesión de nuestras comunidades".

El alcalde de Villanázar, Emilio Fernández, se dirigió también a los alcaldes y concejales y les instó a buscar el voto para el PP.

Suscríbete para seguir leyendo