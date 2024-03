La carretera Benavente-Alcubilla "es de la Diputación, del Caracol no figura bien alguno"

La carretera provincial ZA-P-1511 que une Benavente y Alcubilla de Nogales es titularidad de la Diputación Provincial de Zamora. Así lo certificó en noviembre del pasado año la Secretaría de la Institución Provincial, que también confirmó oficialmente que "no figura bien alguno con la denominación o descripción de Carretera del Caracol ZP 1511 en Benavente", el tramo en el que históricamente se iniciaba la conexión hacia las localidades del Eria.

Corroborada oficialmente la titularidad de la carretera, cabe preguntarse si el tramo denominado, del Caracol o de la Estación, en Benavente, ha dejado de formar parte de esta carretera en la que el Ayuntamiento de Benavente ha decidido emplear 553.000 euros de los planes de obras de dos años, la cantidad que le corresponde a la ciudad según el reparto de los fondos.

De que históricamente el tramo del caracol era el inicio de la Benavente-Alcubilla llegó a dar fe un indicador en el antiguo paso a nivel que conecta la hoy avenida de El Ferial con el acceso a la carretera nacional N-525, junto al viaducto de La Ventosa.

El exdiputado de Obras y exconcejal de Fomento de Benavente, Manuel Vega, durante los trabajos de consolidación de los cuestos de la Mota. / J. A. G.

Así lo afirma también el que fuera diputado de Obras y portavoz de la Diputación de Zamora, y concejal de Fomento del Partido Popular en Benavente, Manuel Vega. En la actualidad edil de Zamora Sí en Villanázar, Vega ocupó estos puestos entre 2007 y 2015, y durante cuatro años más, hasta 2019, fue asesor de Obras de la institución provincial y conocedor por tanto de todas las actuaciones afrontadas en los viales provinciales.

"Yo en ningún momento tuve conocimiento mientras estuve de diputado de Obras y portavoz de la Diputación de que esa carretera se cediera o que fuera del Ayuntamiento. De hecho, se hicieron varias reparaciones desde la Diputación. Le pueden dar las vueltas que quieran y si no que soliciten una medición, si no está el informe que yo pedí en su día, pero por la carretera antigua, no por las variantes posteriores", explica.

Vega ordenó como diputado, no como concejal, cortar al tráfico la carretera, según afirma. / J. A. G.

El exdiputado provincial defiende que la carretera Benavente-Alcubilla nunca fue del Ayuntamiento en el tramo del Caracol y despliega varias razones. "Los Ayuntamientos no son titulares de carreteras, solo tienen caminos y calles. Los titulares de las carreteras solo son tres: el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales. Y en cualquier caso en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento no figura ese tramo porque es de la Diputación. Y en el caso de que se hubiera cedido tendría que existir un convenio, que no existe", adelanta.

Para que no quede duda de la titularidad provincial de la carretera, incluido el tramo del Caracol, revela también algunas decisiones que adoptó como diputado de Obras. "Otra cuestión más que es una prueba de que es provincial, es que todas las actuaciones de reparación que se han hecho en esta parte de Benavente las hizo la Diputación. Cuando se cayeron los cuestos de la Mota, como diputado de Obras, no como concejal, mandé cortar la carretera en el tramo del Caracol desde la Diputación y cuando se reparó ese tramo lo reparó también la Diputación. Siempre arregló la carretera en Benavente la Diputación, y no hay ninguna duda, la última en 2015. ¿Si hubiera sido del Ayuntamiento dónde está la cesión de terrenos a la Diputación para que actuara?", pregunta.

Imagen de la carretera bajo los cuestos el día antes de abrirse al tráfico. / J. A. G.

Vega recuerda que pidió a los técnicos de la institución que midieran la carretera desde la entrada de Alcubilla hasta Benavente, esto es, a la inversa, y que redactaran un informe. "Les pregunté cómo la habían medido y me dijeron que habían incluido las variantes de Villaferrueña y el puente de Manganeses, con lo cual la medición no era la de la carretera antigua y la longitud se acortaría por lo tanto un kilómetro o un kilómetro y medio y no se correspondería con el inicio de la carretera, que es el paso a nivel de Benavente en la salida hacia la N-525".

Si el informe existe, "cosa que dudo", según explica se vería. Con posterioridad la Diputación llegó a sacar un mapa de carreteras provinciales en la que figura la Benavente-Alcubilla, aunque el tramo del Caracol, el inicio original, aparece como un camino rural, según ha podido comprobar este periódico.

Además, sostiene, "todas las travesías de carreteras provinciales que cruzan por los pueblos son de la Diputación y el arreglo es de su competencia, aunque se podrían ceder a los ayuntamientos mediante un convenio. Y como siguen siendo titularidad de la Diputación cualquier actuación de obra de cualquier vivienda o de otra cosa hay que pedir permiso a la Diputación si están dentro de la zona de afección de la carretera", señala.

Sobre la titularidad del tramo del Caracol que el Ayuntamiento asume como propio y al que destinará los fondos provinciales bianuales que le corresponden. ha pedido explicaciones la oposición e Izquierda Unida ha elevado una petición al Procurador del Común para que aclare la situación. El que fuera máximo responsable de las obras en la provincia durante ocho años y asesor otros cuatro, no tiene duda ninguna. Manuel Vega considera "un error" que el Ayuntamiento haya destinado estos fondos provinciales al arreglo de un tramo de que no es titular.

"No veo lógico que se destinen 553.000 euros a arreglar una carretera que no es del Ayuntamiento con las necesidades que tiene Benavente, que en este caso sale perdiendo, porque puedes destinar ese dinero a otra cosa y no ahí. Que lo arregle la Diputación de Zamora que además está muy bien de dinero y tiene las cuentas saneadas. O sino cabe otra opción: que arreglen la carretera en condiciones, que la doten de iluminación y se la cedan al Ayuntamiento. Se arreglaría el problema de por vida, se resolvería cualquier duda y se solucionaría la situación", afirma y propone.

