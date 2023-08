El aumento de visitantes hace de este mes el mejor en cuanto a ventas en el mercadillo de Benavente. Cada uno cuenta la feria como le va en ella. Y en este mercado de los jueves hay distintos balances de lo que está siendo este verano.

Algunos feriantes como Vicente, que saca a la venta ropa de temporada, aseguran que está siendo un buen año, que “la gente compra, sobre todo ahora en agosto que se nota la llegada de visitantes”. Otros ya han visto más mermadas las ventas de este jueves respecto a la primera quincena de agosto. Es el caso de un matrimonio llegado de Zamora cada jueves a este mercado que venden ropa infantil.

“Esto no remonta. Este es el mejor mes pero la gente tiene que comer todos los días, y si no tienen para más, no vienen a gastarlo al mercado”, explica la mujer. Lamenta que a pesar de los precios ya rebajados, las clientas regatean el precio, algo que es “imposible, no sé si lo que quieren es que se lo regalemos”.

Otro vendedor de calcetines asegura que es cierto que agosto es el mejor mes del año “pero no da para recuperar lo del resto del año. El invierno lo pasamos a duras penas, intentamos trabajar aunque llueva pero no siempre es posible y la gente visita el mercado pero no compra”, asegura. Reconoce que “no hemos vuelto al tiempo de antes de la pandemia. Aquellas ventas no han vuelto”.