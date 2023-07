Tras el cambio en los horarios de las funciones a causa de las elevadas temperaturas, Benavente se engalana para dar comienzo a la VI edición del Festival internacional de bandas de música «Ciudad de Benavente» a las ocho de la tarde en la Plaza Mayor.

Ha tenido lugar, como en anteriores ocasiones el precertamen, es decir, el acto de bienvenida. La competición comenzará a partir de mañana para decidir el sucesor del primer premio del año anterior, la «Banda de Música de Loivos» de Portugal.

El evento ha comenzado con algunos miembros de la banda «Maestro Lupi» presentando a la banda que abre el evento, la «Agrupación musical Guayedra» de Canarias, haciendo un breve recorrido por la historia de la formación y de su director, Juan Ramón Martín Trujillo.

La agrupación canaria nos deleita comenzando por una actuación solista de Fabián Gil. A continuación tocan los temas Ross roy (Jacob de Haan), Gran Canaria (Los Gofiones), las Aventuras de Tiny Bird (Daniel Rivas). Tras la actuación del segundo solista, Aarón Rodríguez tocaron dos piezas más para acabar.

Tras la finalización de esta banda continuó La Banda de Música Maestro Lupi, de Benavente. La función abre con la pieza Valley of the Pinios, Dirida por Kevin Hoube, seguido el tema «Return of the vikings» dirigido por Ber Appermont. Para terminar el evento sonó «Mi nuevo amigo» del compositor y director David Rivas.Al evento asistieron cientos de personas, entre ellos estaba presente la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, junto con parte de su futuro equipo de gobierno.

La composición del tribunal es de tres personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la música con derecho a voz y voto y decisióninapelable: Bert Appermont, Paulo Martins y Kevin Houben.

Para esta edición del certamen los premios principales son: Primer premio: 3.000€ y diploma acreditativo. Segundo premio: 2.000€ y diploma acreditativo.Tercer premio: 1.000€ y diploma acreditativo .

La competición comenzará mañana con la Asociación Musical Iscariense, de Valladolid; La Asociación Cultural Banda de Música de Riba de Ave, de Braga (Portugal); La Banda Unión musical Pessegueirense, también de Portugal; La Banda Escola de Música de Beade, Pontevedra y cerrará la jornada la Agrupación Musical San Clemente de la Mancha, en Cuenca.