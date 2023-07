San Cristóbal se imbuye del espíritu festivo este fin de semana, con la celebración de sus días grandes. Leonor González Cadenas es la alcaldesa del municipio.

–¿Cómo se organiza un programa festivo que guste a todos los sectores de población?

–Empezamos a trabajar desde el año anterior escuchando a los jóvenes, a la asociación de padres, para saber si gustan las atracciones de los niños, si gustan más las orquestas o las discotecas... y antes de las fiestas hacemos una reunión para que acudan sobre todo las peñas, tanto oficiales como no oficiales, y sobre un esquema que lleva preparado el Ayuntamiento vamos quitando y poniendo cosas que nos proponen.

–Las peñas cobran un papel muy relevante en las fiestas de San Cristóbal.

–Sí, animan el pueblo con sus charangas. Las que son oficiales reciben una subvención para ello, pero otras también lo hacen por su cuenta. Dan ambiente y están abiertas a todos los que nos visitan de Benavente y de otros pueblos. Además, participan en el "humor amarillo" y en el desfile de peñas del sábado.

–¿Intentan contentar a todo el mundo en cuestión de gustos musicales?

–Sí, los gustos están cambiando y la gente más joven prefiere la discoteca a la orquesta. Tenemos noches con una macrodiscoteca como Electromoon, el jueves (por ayer) y otras con orquestas más de pasodoble, como la del domingo.. Pero siempre solemos poner una discoteca para que los jóvenes terminen la noche. También hay quien prefiere el rock, y el viernes (por hoy) tendremos a Top Lider. Como tenemos bastantes fiestas en el calendario procuramos ir cambiando, y en la fiesta de la Trinidad solemos traer algo de flamenco, que también gusta a mucha gente. Este verano, en San Cristóbal, como novedad tenemos el concierto de Los Inhumanos, el sábado. La gente llevaba muchos años pidiendo un concierto de algún grupo conocido, pero era complicado tener presupuesto para eso y para los rejones; hemos decidido probar a cambiar los rejones por el corte goyesco, que es más barato, y traer el concierto, que será en la calle Benavente y gratuito para todo el que quiera acercarse. Seguramente a la gente más mayor no le parece bien lo de no traer los rejones, iremos conjugando año tras año una cosa y otra, porque el presupuesto es el que es y no podemos gastarnos una millonada en fiestas.

–No hay rejones, pero sí bastantes actividades taurinas.

–Hay vaquillas el viernes y el sábado, el domingo los recortes, y el encierro de campo el 20 de agosto. Aquí la afición por los toros es grande.

–¿Esperan recibir visitantes de otras localidades estos días de fiesta?

–Todo el mundo será bien recibido. Durante las fiestas y el resto del año nos visita mucho la gente de Benavente y del resto de la comarca. Que todos disfruten con coherencia y de forma segura.

–¿Qué proyectos mejorarán San Cristóbal a lo largo del próximo año?

–Hemos comenzado las obras del polígono, que es la inversión mayor que se va a hacer. Es una ubicación muy buena con suelo disponible para las empresas junto al futuro Puerta del Noroeste, de Benavente. Las obras deberían estar concluidas en 6 o 9 meses. También estamos esperando la llegada de la empresa que va a ejecutar las obras de la depuradora, con financiación de Confederación Hidrográfica del Duero. Luego, poco a poco a lo largo de los próximos cuatro años iremos desarrollando lo que llevábamos en el programa electoral, adecentando calles, muchos de los espacios lúdicos como las piscinas, e incluso tenemos en proyecto hacer un gimnasio. Estamos terminando los planes provinciales del año pasado, que se han invertido en abastecimiento y saneamiento en varias calles, y hemos presentado proyectos para obtener subvenciones de la UE y de la Junta con las que pavimentar la Plaza de las Cruces y llevar a cabo una reforma integral de la piscina.