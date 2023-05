Luz verde del pleno municipal de Benavente a la aprobación de suplemento de crédito que permitirá la reducción anticipada de la deuda municipal en 500.000 euros y la consignación de la aportación municipal a la restauración del depósito de la Mota, de 334.000 euros con cargo al remanente de Tesorería en una sesión en la que se ha realizado el sorteo de las mesas electorales para las elecciones municipales del 28 de mayo.

La aprobación del suplemento de crédito salió adelante con los votos a favor de PSOE e IU en el equipo de Gobierno y el grupo mayoritario en el oposición, el PP, que no dejó de criticar la que es la novena modificación presupuestaria en lo que va de año.

Ciudadanos, por su parte, optó por votar en contra y lo hizo en solitario el portavoz, Jesús Saldaña, puesto que no compareció en el pleno Sara Casquero quien ya ha sido proclamada número 3 en la lista del PP a los próximos comicios. Saldaña señaló que “no apoyaremos que se lleve a cabo ninguna iniciativa, cueste lo que cueste. Aunque esté subvencionada hay obras que no se pueden abordar porque no encajan y no son viables económicamente”, con relación a las obras previstas por el Plan de Sostenibilidad Turística en el depósito de la Mota. “¿Desde cuando un depósito en desuso se considera una infraestructura turística?. No estamos seguros de que las obras estén permitidas en el Plan General de Ordenación Urbana en los edificios catalogados con protección estructural”, señaló Saldaña. Y respecto al crédito lo calificó de “juego de trileros”.

El portavoz de IU, Manuel Burón, destacó que “los datos no engañan. Vamos a terminar el mandato dejando una deuda de 4,7 millones de euros casi seis millones menos respecto a 2013 que estaba en 10,4 millones” y añadió que “es la deuda más baja en los últimos 18 años”.

Interpretación bien distinta la realizada por el PP que señaló que “este Ayuntamiento sigue siendo el más endeudado de la provincia. Cuando el 80% de los ayuntamientos de la provincia redujeron su deuda a cero en 2019, en sus comparecencias públicas obvian que la ley les obliga a ello. Lo que han hecho es generar gastos estructurales que hay que seguir manteniendo y sobre los que ya ha avisado en sus informes el interventor”.

Por su parte, la concejala de Hacienda y Fiestas, Patricia Martín, señaló que “la liquidación del presupuesto de 2022 se saldó con un importe para remanente de Tesorería de 2,1 millones de euros” y se dirigió al PP para recordarle que se amortizó también anticipadamente el plan de pago a proveedores “un préstamo que ustedes solicitaron por 3,3 millones y que en aquellos informes del interventor decía que esa suscripción del crédito lastraba las cuentas municipales. Se empezó a pagar ese dinero en 2016 y fuimos capaces de amortizar anticipadamente ese dinero”.

Desestimadas las alegaciones a la ordenanza municipal del mercadillo

El Pleno extraordinario sacó adelante la desestimación de las alegaciones presentadas a la ordenanza del mercadillo presentadas por un ciudadano que pedía modificar el horario de montaje y desmontaje de los puestos. El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos señaló que “es imposible que se pueda montar y desmontar los puestos en una hora” y recordaba a los grupos de la oposición que se había dado respuesta a todos los requerimiento del Procurador del Común.

El portavoz de IU pidió a los grupos políticos que se posicionen sobre el mercadillo y explicó que su agrupación apuesta por la reordenación de los puestos y su reubicación en zonas donde no se encuentren viviendas. El PP recriminó al equipo de Gobierno que "no haga cumplir la ordenanza", mientras que Ciudadanos votó en contra al considerar que la ordenanza "tiene muchas carencias".

Se aprobó también el convenio con el Ayuntamiento de Astorga para la recogida de residuos en caso de necesidad con los votos del PSOE e IU y la abstención de PP y C’s.