¿Por qué el antiguo matadero de Benavente almacena a la intemperie electrodomésticos, colchones, contenedores de plástico y otros residuos peligrosos o contaminantes? El Partido Popular afirma que el equipo de Gobierno lo ha convertido en una escombrera contaminante, y la Concejalía de Medio Ambiente ha respondido a estas acusaciones.

El PP ha denunciado "la preocupante utilización de las instalaciones municipales del antiguo matadero municipal existente en la Avenida Federico Silva, como escombrera donde se acumula gran cantidad de residuos peligrosos y excesivamente contaminantes para el medio ambiente, como lo son los electrodomésticos usados, frigoríficos, lavadoras, televisores, materiales de obra, colchones, plásticos, botes de pintura, impresoras, contenedores rotos, etc."

Dice en un comunicado que estos materiales "se encuentran amontonados por el suelo en una amplia zona detrás del edificio principal. Algunos de ellos están siendo desarmados y sus restos esparcidos por la zona".

Peligro ambiental "del que el alcalde es responsable"

Subraya "el peligro que ello representa para el medio ambiente, por ejemplo los frigoríficos, que contienen materiales peligrosos como arsénico mercurio, plomo, que si no son reciclados adecuadamente pueden contaminar miles de litros de agua durante años".

A renglón seguido pide el PP al alcalde en su comunicado "que explique cómo han podido llegar a la zona estos residuos, cuando Benavente tiene varias zonas, los Puntos Limpios, destinadas específicamente para recoger y reciclar todo este tipo de residuos".

"El cinismo, la hipocresía y las mentiras del Partido Popular"

"Lleva ocho años gobernando y va siendo hora de que asuma de una vez por todas su responsabilidad, en lugar de culpar siempre a otros de su incompetencia", añaden y agregan "estar impacientes por ver qué se le ocurrirá en esta ocasión, con este asunto que es de suma gravedad, si culpara al mensajero, si se escudará en los trabajadores municipales, o si pedirá al concejal responsable del área de Medio Ambiente que salga a dar la cara por él".

La Concejalía de Medio Ambiente ha respondido al comunicado "con datos". "Todos los residuos que se recogen a través del servicio de recogida a domicilio implantado por este equipo de Gobierno para dar facilidades a los ciudadanos se llevan al matadero provisionalmente y se acumulan hasta que se reúne la cantidad suficiente para que un gestor autorizado los retire".

"Estos restos no se pueden llevar a los puntos limpios, como bien sabe el Partido Popular, y si no solo tienen que preguntarle a su eterno presidente y exconcejal de Medio Ambiente, Juan Dúo Torrado que, por cierto, también usaba el matadero para acumular residuos, aunque entonces no se prestaba el servicio de recogida a domicilio del que los ciudadanos disfrutan ahora", añade.

La Concejalía precisa que el gestor autorizado envía un camión "tres o cuatro veces al año, cuando hay un volumen suficiente de restos para llenar un camión, como también sabe el PP. Fue avisado la semana pasada y los recogerá en cuestión de días, como la oposición puede comprobar con tan solo hacer el esfuerzo de preguntar".

"No se pueden llevar a los puntos limpios"

"Se usa el matadero porque el suelo está hormigonado y no se pueden producir filtraciones al subsuelo y no se pueden llevar a los puntos limpios, que son una concesión, porque es un servicio para ciudadanos no para el Ayuntamiento, como también saben el señor Dúo y el PP", apostilla.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, ha cargado contra el PP, de quien ha denunciado "sus mentiras, cinismo e hipocresía permanentes". "¿Qué quiere el PP? ¿Que no se recojan los enseres? ¿Que desaparezca el programa de recogida a domicilio? ¿Que se dejen los enseres en las cunetas o en escombreras ilegales como ocurre en la comarca porque la Diputación no hace su trabajo? ¿No pueden intentar ser una oposición política constructiva en lugar de estar todo el día denunciando absurdos, faltando la labor de los trabajadores municipales o poniendo en cuestión todo y a todos, mintiendo constantemente y sin tener nada que aportar?", se pregunta.

"No se sabe que es peor, si el supuesto desconocimiento del tratamiento de ese tipo de residuos por gestor autorizado o su conocimiento y la utilización populista de la mentira como forma diaria de ser una oposición carente de cualquier otra idea que hacer falsas denuncias e intentar generar crispación social. Afortunadamente, carecen de toda credibilidad de forma más que merecida", concluye.