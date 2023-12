"Sin duda la historia más importante es la nuestra". Con esta premisa desde Puebla quieren enarbolar el orgullo que supone la intervención en la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico. Las diversas actuaciones de recuperación y consolidación del recinto amurado de Puebla de Sanabria se han ido prolongando a lo largo del tiempo hasta llegar a culminar con una actuación de gran envergadura: los baluartes defensivos de la cara norte.

Esta explanada de casi un kilómetro y medio de extensión muestra un inédito compendio de estructuras militares defensivas que están saliendo a la luz gracias a los trabajos de excavación arqueológica, limpieza, consolidación y reconstrucción promovidos por el Ayuntamiento, a través del fondo gubernamental del 1,5% cultural. Este descubrimiento escondido y casi desdibujado desde la visión deslumbrante del altozano del castillo será la apuesta turística del Ayuntamiento para el próximo 2024, con la programación de visitas guiadas, conferencias, exposiciones y recreaciones históricas.

El primer recinto murado cuenta con orígenes medievales y fue coetáneo a la edificación de la primitiva fortaleza:"…se construyó a la par que el primer castillo una cerca murada con mampostería de lajas en hiladas toscas, con mortero de cal y arena en sus lienzos orientales. Los muros de esta cerca de los siglos XII y XIII contaban con una anchura de metro y medio, formando una planta poligonal irregular con tendencia ovalada".

Posteriormente, el primer cinturón de murallas fue construido a mediados del siglo XV "…durante el matrimonio de María Pacheco con Rodrigo Alonso Piment el cerró las puertas de la dicha villa con la llave … así mismo… la villa …". Siendo la fisionomía actual de la mayor parte de los tres kilómetros de perímetro defensivo visibles en la actualidad de época moderna; en concreto, del siglo XVII (1660-1665 Guerra de Separación de Portugal) y del XVIII (con la recuperación del papel estratégico de la villa por parte de Felipe V).

A mayores de esta documentación histórica los hallazgos que están apareciendo, aportan más información y luz a este período tan fascinante aún por descubrir. Desde la puerta de Sanabria se vislumbran las tenazas que la enmarcan y unos verticales y esbeltos pilares asoman para mostrarnos lo que fue una magnífica pasarela que se sustentaba sobre un foso seco.

Estas estructuras asoman arranques de incipientes construcciones defensivas: revellines, baluartes, polvorín de artillería las cuales atestiguan el importante papel que tuvo Puebla de Sanabria como valioso enclave para la protección de la frontera con Portugal en las guerras ibéricas de los siglos XVII, XVIII y XIX, que conformaron la España actual y su papel en la historia.

Los trabajos de los próximos meses podrán sacar a la luz más rastros y pistas sobre el relato de su pasado, el cual sigue siendo imprescindible para poder entender este legado histórico. Sin duda, la labor del Ayuntamiento para el próximo año 2024 no puede ir en otra línea que no sea la puesta en valor de este increíble tesoro que no es más que el sostenimiento del territorio y el anclaje de su población.