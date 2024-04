"No podemos concebir a Goya o a Picasso sin su obra taurina"

Raúl Alonso Sáez es comisario de la exposición de fotografía "La memoria taurina", que puede verse en el Museo Etnográfico hasta junio y, dentro de cuyo marco, esta tarde imparte la conferencia en la que desgranará la historia detrás de cada foto.

–¿La conferencia de hoy trata de las intrahistorias de las fotos que están en el Etnográfico?

–Sí. Es la primera de cuatro actividades que haremos en el marco de la exposición. En esta, se cuenta el proyecto y la intrahistoria de las piezas seleccionadas para formar parte del discurso expositivo. Se establece un contexto de por qué se han seleccionado, la investigación y documentación que hay detrás, como documentos de archivo, publicaciones, carteles,... que son lo que realmente las ponen en valor.

–¿Tiene alguna favorita?

–Hay varias que me resultan especialmente atrayentes; algunas repiten de exposiciones anteriores y otras se presentan por primera vez en Zamora. Hay un retrato excepcional, que es doble, algo que no es muy habitual en toreros y no es un género muy frecuente; es de los hermanos Limeño y la historia que hay detrás es una tragedia porque eran casi dos adolescentes y el más joven falleció poco después corneado por un toro. Es una pieza que aúna un montón de lecturas. Y hay una extraordinaria, de Jean Laurent, la más antigua de todas; por lo que he investigado, me atrevo a decir que es el primer fotomontaje que se conserva en una plaza de toros. Es muy llamativo que en el último tercio del XIX, el fotógrafo hiciera un paseíllo tomando retratos de varios toreros y creara un composición, dando la sensación de que es una escena real. Muchos visitantes no se percatarán de que es un fotomontaje.

–¿Qué proyectos relacionados con la tauromaquia gestiona?

–En el Ministerio de Cultura llevamos varios proyectos relacionados con tauromaquia y cultura. Los englobamos bajo un paraguas llamado "Las culturas del toro", que alberga esta exposición que está recorriendo España y con la que estamos muy contentos, ya la han visto unas 200.000 personas. El otro es "Las culturas del toro en los museos estatales".

–¿En qué consiste?

Son pequeñas exposiciones monográficas en las que visibilizamos piezas de temática taurina que están en los museos estatales y las amparamos bajo un tema: mitología y tauromaquia, el cartel taurino, la presencia taurina en el mundo cotidiano,... Son piezas que, en muchos casos, ni están expuestas, las visibilizamos y hacemos exposiciones "online" con fotos de alta resolución que acompañamos con fichas que explican las piezas desde una óptica más taurina y que enriquecen la explicación del museo.

–¿El objetivo es acercar la tauromaquia desde otro prisma a aficionados y público general?

–Sí. De hecho, "La memoria taurina" son exposiciones que el aficionado a los toros va a disfrutar mucho, pero no están pensadas exclusivamente para él, sino para el público general. Puede ir alguien a quien los toros le den igual y, si es aficionado a la fotografía, a la Historia, al fotoperiodismo,... también la va a disfrutar. Creemos que buena parte del éxito es esa visión poliédrica que posibilita que el aficionado se sienta a gusto y que el que no lo es también encuentre muchos puntos de interés porque la tauromaquia es el hilo conductor, pero hay muchas lecturas más allá.

–¿Es importante que la tauromaquia se vea en los museos?

–La tauromaquia, y en la exposición es una de las cosas que mostramos, ha convivido y dialogado con otras manifestaciones artísticas a lo largo de la Historia con total normalidad. Hay una enorme tradición pictórica, literaria,... relacionada con los toros; buena prueba de ello es la cantidad de piezas de grandísimos artistas que hay en multitud de museos, en las que es el eje central. No es un hecho valorable, es objetivo. Lo que pretendemos es poner en valor todo es corpus creativo porque es poner en valor nuestra Historia.

–Ha comisariado la exposición "Sorolla y los toros". ¿El pintor valenciano tiene mucha obra taurina?

–Con motivo del aniversario de su muerte, presentamos una exposición "online" con las obras de temática taurina de Joaquín Sorolla. Es bastante sorprendente la cantidad de obra que hizo sobre tauromaquia. Yo no voy a ser el que diga que era un gran taurino, no lo sé, lo que sí sé es que se interesó por ella a lo largo de toda su vida y he podido documentar obras desde que era muy joven hasta prácticamente los últimos años. También conservamos una gran documentación epistolar y, en algunas cartas, hace referencia a las obras de temática taurina que hizo, detalla el mimo con el que las realizaba y especifica cómo fue a visitar ganaderías como Miura o las plaza de Valencia, la Maestranza o Salamanca. Conservamos decenas de bocetos en los que cuidaba hasta el más mínimo detalle lo que estaba viendo. No es un tema que trató de modo circunstancial.

–Los toros han sido fuente de inspiración para muchos artistas...

–Ha inspirado a cantidad de artistas, escultores, pintores,... y todas esas obras están recogidas en museos, bibliotecas o archivos. No podemos concebir a Goya o a Picasso sin sus grandes series de tauromaquia ni la obra de Lorca sin el "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" ni multitud de obras ejecutadas por grandes artistas, en las que la tauromaquia ha sido fundamental y el eje de sus creaciones. Pero ha sido un camino bidireccional: la tauromaquia también se enriquece de multitud de artistas, creadores, artesanos, música, prendas o la arquitectura de las plazas de toros. La cultura y el arte no tienen una sola dirección, va y viene.

–¿Se sigue produciendo obra artística de temática taurina?

–Claro, sigue habiendo pintores, escultores, escritores,.. que tratan el tema. En las pasarelas internacionales es raro el año que no hay moda taurina. También artistas urbanos, como grafiteros, han incorporado elementos taurinos en sus murales y creaciones.

