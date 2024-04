"Si quieres destacar como DJ hay que innovar y ser creativo"

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Zamora y de ahí pasó a completar su formación en Salamanca, donde también ejerce su otra pasión, la de pinchar música. El zamorano Esteban "Tebe" Rivera, que tiene dos actuaciones virales que suman casi 150.000 visitas en Tik-Tok, será el anfitrión en el festival Zamora Joven Urban Music, en el que se codeará con algunos de los mejores de DJ de España y músicos internacionales como el dominicano Chimbala. En la entrevista habla de su trayectoria como DJ y lo que representará para la ciudad el festival programado el 26 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata.

–¿Cuánto tiempo lleva como DJ?

–Unos cinco años. Empecé, como lo hace aquí casi todo el mundo, pinchando en la calle de los Herreros. En concreto, comencé en el Ulalá en octubre de 2019. De aquello que comenzó entonces he pasado a estar ahora en un cartel en las fiestas de San Pedro, del que he asistido a la presentación.

–¿Cuál ha sido su evolución como DJ?

–Tras empezar en el Ulalá pasé al Época, un local de referencia aquí en Zamora en el que sigo pinchando. Además, al trasladarme a Salamanca a estudiar comencé a pinchar en locales de esa ciudad. Como en todo, poco a poco también me han ido saliendo trabajos en festivales hasta llegar al día de hoy, que he completado una actividad de trabajo que se centra en pinchar en discotecas, pubs y bastantes festivales en toda la comunidad.

–¿Por qué locales de la noche salmantina ha pasado?

–He estado de residente en La chica de ayer, en Gran Vía, pero en los últimos años he recorrido numerosos locales como pueden ser Camelot, Fletcher, La posada de las ánimas, etc.

–¿De qué festival en el que ha figurado en el cartel como DJ tiene un especial recuerdo?

–Especial mención tengo que hacer al Mystica Urban de Toro, que fue de los primeros que apostaron por mí, además del festival de la fiesta de la Politécnica, que es ya un mítico aquí en Zamora para todos los universitarios y todos los jóvenes. También debo agradecer al Vallefest de Ferreruela de Tábara, que contara conmigo, al ser un festival que apuesta por la España vaciada y por la zona rural de Zamora. Al final, estoy muy agradecido a mi tierra porque es la que me está dando trabajo, carteles y sitio.

–¿Qué estilo de música le gusta más pinchar?

–A mi lo que me gusta suele ser lo urbano, pero al final en una sesión de una discoteca tienes que pinchar un poco de todo. Me adapto mucho al público y al final me caracterizo por hacer sesiones muy completas, pasando por lo urbano, la electrónica o el tech, adaptándome a las exigencias del día a día, a lo que más se escucha en casa y lo que tiene que escucharse en las discotecas, que es lo que la gente pide.

–¿Algún tema en la cartera de los que sabe como DJ que siempre funciona para levantar a la gente en la pista?

–Está claro que con las redes sociales se ha dado mucho bombo a que los temas sean virales, se escuchen muchísimo y tengan miles de reproducciones, lo que se nota en las discotecas porque cuando pones un tema viral o un pegado la gente reacciona muy excitada a ese tema. Yo, además, tengo una fórmula secreta, que es que toco la trompeta en directo en mis shows y siempre toco un tema llamado Al Pacino, por el que ya me conocen más que por otras cosas. Cuando lo toco con la trompeta, se lía una buena porque la gente responde muy bien.

–¿Es importante contar con un sello personal y algo de música en directo en una sesión de DJ?

–Antes no tanto, pero actualmente sí. La figura del DJ está muy globalizada y hay mucha gente que se dedica a esta profesión. Al final, si quieres destacar y quieres aportar algo diferente, tienes que innovar y ser creativo. Yo, en mi caso, añadí la trompeta y fue una fórmula que agrada mucho a la gente y llama mucho la atención. Está claro que en este sector también hay que ser creativo e innovador.

–¿Cómo comenzó tocar la trompeta?

–Comencé aquí en el Conservatorio de Zamora a la edad de ocho años y ahora, a los 22, sigo aprendiendo y estudiando la carrera de Música en Salamanca. En el pasado también toqué en la banda Maestro Nacor Blanco y actualmente toco en la de Nuestra Madre de las Angustias. Como cualquier músico zamorano tengo la Semana Santa muy presente.

–¿Qué espera del festival Zamora Joven Urban Music que se celebrará el 26 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata?

–Creo que es una propuesta muy atractiva para toda la ciudad pero sobre todo para el sector joven. Para mí, como artista, es un auténtico honor compartir escenario con artistas de la talla de Chimbala o Alex Martini. También pienso, como peñista zamorano en las fiestas de San Pedro, que va a ser una jornada muy intensa, pero también de alta diversión y, desde luego, nunca visto en Zamora.

–¿Cuáles son sus referentes como DJ?

–Timmy Trumpet es un auténtico referente para mí porque es un DJ que también incluye la trompeta en sus shows. También lo es Alex Martini, con el que figuro en el cartel el 26 de junio y fue el DJ con el que compartí mi primer festival en Toro en la Mystica Urban. Tenerlo aquí en Zamora otra vez, ya con una cierta madurez como artista, para mí es un honor.

