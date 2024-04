Las pintadas vandálicas en 14 trenes de Zamora causan daños de 100.000 euros

Para que los AVE, los Alvia y los trenes de media distancia que pasan por la provincia de Zamora luzcan su mejor imagen, acorde a la velocidad que alcanzan, Renfe en ocasiones se las ve y se las desea ante los actos vandálicos que en forma de grafitis afectan a los convoyes ferroviarios. Las ocasiones en las que la limpieza de los trenes debe hacerse no solo por dentro, también por su parte exterior y de forma exhaustiva para eliminar pintadas de mal gusto, no son pocas. Y eso que Zamora no es Madrid, donde los trenes y los actos vandálicos se multiplican.

Pese a ello, los daños que causan los grafitis en la provincia son cuantiosos, según los datos facilitados por el operador ferroviario a este diario. A lo largo del año pasado se registraron hasta catorce incidencias en trenes que habían sido pintados cuando se encontraban en la provincia. No se trataba de pequeños garabatos precisamente, sino de pintadas de importancia, visibles a distancia, a tenor de la superficie que fue necesario someter a una limpieza a fondo para borrar los grafitis.

En concreto, los espráis afectaron a un total de 342 metros cuadrados de convoyes ferroviarios a lo largo del último año y para retirar esas pintadas que afeaban los trenes fueron necesarias nada menos que 67 horas de trabajo. El coste del vandalismo tampoco fue pequeño, ya que rondó los 100.000 euros.

En concreto, la cuantía exacta fue de 99.446 euros, según la factura que tuvo que abonar el operador ferroviario público.

A la izquierda, Avril en pruebas en la estación de Zamora. | J. L. F. (Archivo) / Alberto FerrerasA. F.

Aún así, se trata de una cantidad testimonial comparada con el coste para Renfe de las pintadas en el conjunto de Castilla y León (1,4 millones de euros en 2023) y en España (25 millones).

Aunque pueda parecer que los usuarios quedan al margen de este tipo de vandalismo no es así, ya que la retirada de un tren por limpieza o por falta de visibilidad obliga en ocasiones a suprimir determinadas frecuencias y la pintura, que tiene agentes tóxicos, puede producir irritaciones y malos olores, según han subrayado desde Renfe.

Al menos en Zamora no se han dado situaciones como las que sí se han reportado en alguna ocasión en Madrid y otras grandes ciudades, donde los autores de las pintadas utilizan el freno de emergencia para parar el convoy y hacer el grafiti, con el riesgo que ese frenazo puede causar a otros pasajeros a los que les pille desprevenido. Además, en ese momento, la circulación de trenes en ambos sentidos debe detenerse. Afortunadamente tampoco se conocen en Zamora, pero sí en grandes ciudades, casos en los que los grafiteros se comportan de forma violenta y llegan incluso a enfrentarse a vigilantes de seguridad, personal de Renfe y viajeros. En algunos casos, los propios autores de las pintadas ponen en riesgo su integridad al acceder, por lo general en horario nocturno, a instalaciones ferroviarias de zonas restringidas que pueden ser peligrosas por las líneas de alta tensión o el paso de trenes.

Consecuencias

Los grafiteros deben pensárselo bien antes de optar por pintar los trenes, ya que las consecuencias legales en caso de que les pillen no son pequeñas. Renfe recuerda casos como el ocurrido en la provincia vecina de Orense hace cinco años, en el que el Juzgado de lo Penal impuso por unas pintadas vandálicas penas de quince meses de prisión, o más recientemente la condena en Baleares hace año y medio a dos grafiteros a catorce meses de cárcel.

En esos casos los autores también tuvieron que abonar los gastos originados por las pintadas como también lo debieron hacer, hace ya una década, los padres de tres menores zamoranos que debieron abonar casi 6.000 euros por sentencia del Juzgado de Menores de Zamora.

Suprimidos dos servicios ferroviarios del AVE en cada sentido por las obras en Chamartín

Este lunes entra en vigor la supresión de servicios ferroviarios de la línea del AVE Madrid-Galicia que pasa por Zamora como consecuencia de las obras en la estación madrileña de Chamartín para ampliar su capacidad. Hasta ahora existían a diario diez trenes con parada en Zamora en cada sentido y desde este lunes son ocho, al quitarse dos hacia Galicia y otros dos que llegan a la capital de España.

En concreto, en sentido Galicia dejan de funcionar el más madrugador de los convoyes, que salía de la estación de Chamartín a las 6.20 horas y llegaba a Zamora a las 7.45 horas para continuar trayecto hacia Orense. Del mismo modo, deja de estar en funcionamiento temporalmente el tren que salía de Madrid a las 13.15 horas para hacer parada en Zamora a las 14.40 horas antes de continuar hacia Galicia.

Por lo que respecta a los servicios ferroviarios para viajar a Madrid, se suprime el segundo tren del día, que salía de Zamora a las 9.05 horas y llegaba a Madrid a las 10.23 horas. Tampoco se podrá viajar a Madrid en lo que queda de primavera a causa de las obras en el tren que partía de Zamora a las 14.39 horas y llegaba a Madrid a las 16.06.

Para compensar ese recorte motivado por los trabajos en Chamartín, Renfe tiene previsto habilitar más plazas en otros horarios. A ello se suma la incorporación a partir de mayo de los nuevos trenes Avril.

En concreto, la venta de billetes para esos nuevos convoyes que sustituirán a modelos Alvia o AVE comenzará el 28 de abril, aunque para servicios que se ofrecerán a partir del 21 de mayo. La principal diferencia del nuevo modelo de tren Avril reside en el número de plazas y en la velocidad del trayecto. Los Avril permiten alcanzar más de 300 kilómetros hora, lo que recortará aún más los tiempos de viaje. Además, admiten prácticamente el doble de viajeros, con configuraciones que llegan hasta las 581 plazas. Los nuevos modelos de tren comenzarán a recibirse de forma escalonada desde finales de esta semana hasta el 22 de abril. Los maquinistas deberán realizar con ellos trayectos de prueba antes de que entren en servicio, por lo que podrán verse por la estación de Zamora en las próximas semanas, aunque aún no entren en servicio.

