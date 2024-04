El PSOE reclama medidas por la incidencia para los usuarios del AVE de Zamora de las obras de Chamartín

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, visitó el Mercado de Abastos con motivo del traslado que los industriales efectuarán este mes y las obras posteriores de remodelación que se acometerán en ese emplazamiento comercial que cumple 120 años junto a los zamoranos. Tudanca habló de la "transformación completa" que supondrá para la capital esa gran remodelación del edificio de Segundo Viloria y lo hizo en base a la experiencia de los mercados remodelados en otras ciudades de Castilla y León.

Acompañado por la secretaria de Organización autonómica del PSOE, la zamorana Ana Sánchez, y el concejal socialista del área de Comercio, David Gago, Tudanca visitó algunos de los puestos y alabó "la sensibilidad y el diálogo" con la que el Consistorio zamorano ha afrontado esa actuación que se licita por seis millones de euros. Aseguró que no solo es la mejora de una infraestructura, sino que representa un cambio de modelo y una mejora de la urbanización de la plaza del Mercado para convertir emblemático emplazamiento tras la reforma "en un centro en el que se pueden hacer actividades y eventos que permitan dar más vida no solo comercial, sino también cultural" a la ciudad.

Además de respaldar la labor de Gago como primer teniente de alcalde, el líder de los socialistas castellanos y leoneses se refirió a otras cuestiones de actualidad, como los problemas que las obras en la estación madrileña de Chamartín causan a los usuarios zamoranos del AVE. Al respecto, avanzó que reclamará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el vallisoletano Óscar Puente que los trabajos que afectan a la estación a la que llegan las conexiones ferroviarias del noroeste peninsular se prolonguen el mínimo tiempo posible y que durante ese periodo se establezcan medidas para que los usuarios sufran los menores inconvenientes posibles. Las obras en esa estación las calificó de "faraónicas" pero a la vez "necesarias", ya que permitirán mejorar la capacidad de las conexiones ferroviarias.

Sobre la denuncia de Puente al operador ferroviario Ouigo ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por su política de precios, Luis Tudanca aclaró que es compatible con una reducción de las tarifas ya que lo que se pretende es que la infraestructura ferroviaria se use lo mejor posible y no que sirva "para que empresas con capital extranjero –dijo en referencia a la francesa Ouigo– de gobiernos de otros países se beneficien de forma absolutamente gratuita". También puso en valor que Castilla y León es la Autonomía con más líneas declaradas de servicio público y eso favorece una bajada de los precios y un aumento de las frecuencias.

"Desequilibrio" sanitario

El líder del PSOECyL aludió igualmente a cuestiones sanitarias para criticar el kilometraje que abona la Junta de Castilla y León a los pacientes que deben salir de su provincia para recibir tratamiento sanitario especializado en el sistema sanitario público, una situación que afecta especialmente a provincias de la "periferia" como Zamora o Soria, que cuentan con una menor cartera de servicios.

Tudanca abogó porque estos pacientes no tengan que abonar nada por esos desplazamientos o, al menos, se le pague el kilometraje en una cuantía similar a la que se abona a los funcionarios públicos en vez de los 9 céntimos por kilómetro actuales. En ese sentido, el grupo socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado diversas propuestas en los últimos diez años, en 2014, 2016 y 2022 al considerar "profundamente injusto" un modelo de atención sanitaria con un "desequilibrio" que afecta especialmente a Zamora, Soria o Ponferrada.

"La Junta no solo no presta servicio donde debe, sino que además no les paga traslados como debe", lamentó Tudanca, que añadió que "no es justo" que un paciente tenga que pagar por ser atendido en la sanidad pública cuando se trata de un servicio público que debe ser gratuito. El líder autonómico socialista afeó al PP que prometiera en 2007 que el servicio de radioterapia se prestaría en todas las provincias de Castilla y León y aún haya, más de quince años después, algunas en las que no está implantado y los pacientes se ven obligados a traslados de cientos de kilómetros. Por ello, criticó el rechazo del PP a sus propuestas.

