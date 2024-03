Ciencia desde la barra del bar

La pandemia dio al traste —como con tantas otras cosas— con la que hubiera sido la tercera edición en Zamora del evento Pint of Science. Pero el germen seguía latente y ha sido este año cuando un equipo zamorano se ha lanzado a volver a ponerlo en marcha en la ciudad. Se trata de Javier García Martín, físico teórico y profesor de Matemáticas; Silvia Mielgo Gallego, comunicadora y organizadora de las anteriores ediciones en Zamora, y Daniel Valcárcel Pérez, arquitecto técnico y profesor de Tecnología.

Equipo de voluntarios de Pint of Science en Zamora / Cedida

Pint of Science es un festival de divulgación científica de carácter internacional que este año se celebrará en nada menos que 25 países, con los bares como escenarios desde donde se invita a investigadores punteros a compartir sus conocimientos de una forma más desenfadada, pero sin perder un ápice de rigor científico. Una erudita compañía con la que compartir una pinta de cerveza o lo que apetezca.

A nivel nacional, en la actualidad hay 65 equipos de voluntarios que están dando forma a sus programas de Pint of Science en sus ciudades.

Fechas unificadas

Sea en Austria, Portugal, Suiza, Brasil, Tailandia, Kenia o Zamora, las fechas son las mismas para las interesantes conferencias programadas a lo largo de todo el mundo. Serán los próximos 13, 14 y 15 de mayo. En la capital ya se están programando estas tres intensas jornadas con investigadores de varios campos, aunque todavía quedan por cerrar algunos nombres de los que conformarán el programa, todos ellos investigadores vinculados a Zamora, uno de los requisitos de este evento científico.

Pint of Science Zamora 2024 / Cedida

Lo que sí que ya se puede adelantar es el lugar donde se van a celebrar. En esta edición, se ha optado por el bar Marlott, un lugar que puede albergar sin problema a decenas de zamoranos y zamoranas interesados en la ciencia y sus diferentes ramas, ya que habrá espacio para todas.

Todas las ramas científicas

El proyecto Pint of Science tiene estipuladas seis áreas temáticas diferenciadas bajo distintos epígrafes. Así, Mente Maravillosa se centra en neurociencia, psicología o psiquiatría; De los Átomos a las Galaxias se titula para química, física o astronomía; Nuestro Cuerpo está dedicado a biología humana, salud o medicina; Planeta Tierra abarca ciencias de la tierra, evolución o zoología; Tech me out! enseña sobre tecnología, ingeniería y matemáticas y, por último, el apartado titulado Nuestra Sociedad habla sobre derecho, historia, política o arte.

Fue en 2012 cuando Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres organizaron el evento titulado «Conoce a los investigadores», en el que reunieron a personas afectadas por parkinson, alzhéimer o esclerosis múltiple en sus laboratorios, para mostrarles el tipo de investigación que se estaba llevando a cabo. Esa experiencia fue algo inspirador tanto para los visitantes como para los investigadores y se convirtió en la semilla de este evento Pint of Science con repercusión internacional, lo que demuestra que la ciencia interesa.

Labor de voluntariado

En España, la iniciativa se articula desde la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España, con sede en la localidad almeriense de Mojácar. Esta entidad se ha creado con el único propósito de la organización de este festival sin fines de lucro, gestionado íntegramente por personal voluntario, que se multiplica a lo largo de todo el territorio nacional.

