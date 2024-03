Zamora presume de "Florido Jardín" en el IV Festival de Indumentaria Tradicional

El Festival de Indumentaria Tradicional de Zamora alcanza su cuarta edición con la vista puesta en ampliar su internacionalización bajo el amparo de su nuevo patrocinador: el Ministerio de Cultura. Bajo el título de "Florido Jardín", el certamen presenta un amplio programa de actividades organizado por la Agrupación Belenista "La Morana", que se desarrolla en distintos escenarios de la ciudad, promovido por la Diputación Provincial.

"Los actos de tan alta categoría que se van a poder disfrutar del 8 al 21 de abril van a poner a la ciudad y a la provincia en el centro de todo lo relacionado con la indumentaria tradicional y el folklore", expresó el diputado de Cultura y Educación, el popular Víctor López de la Parte.

Nueve pasarelas en el Teatro Ramos Carrión, tres exposiciones en la sala de La Encarnación y el Ramos Carrión, además de propuestas didácticas y el foro de artesanos de la Plaza de Viriato vuelven a dar vida a un proyecto que ha crecido año tras año de manera "muy digna e interesante para poner en valor la indumentaria tradicional", añadió la concejala del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas.

Declaraciones con las que coincidió Narciso Prieto, responsable de la Fundación Caja Rural. "Una conexión perfecta entre lo que se ve, lo que se toca, lo que se escucha y se siente. Ingredientes que crean un magnífico espectáculo que merece la pena", pronunció Prieto.

El director del festival, Francisco Iglesias avanzó la presencia de Rumania y Portugal que presentarán sus colecciones etnográficas, además de las novedades de la cuarta edición en la que se rendirá homenaje al pintor Ricardo Segundo. "Lienzos de Ricardo Segundo que van a dialogar con las propias prendas para aprender más de la indumentaria alistana y que tendrá su prolongación sobre la pasarela en la que vamos a ver como el cuadro de El baile de la boda cobra vida", adelantó Iglesias.

El programa incluirá también un apartado dedicado a la tradición oral con el espectáculo de José Luis Gutiérrez "Guti" en el que guiará al público en un ruta por los senderos alistanos en busca del mejor jardín terrenal.

P. O.

El Festival de Indumentaria Tradicional de Zamora servirá también para la puesta de largo del nuevo trabajo discográfico de Ringorrango bautizado con el nombre de "Bailarás en mi verbena".

Iglesias destacó también la realización de actividades didácticas dirigidas a unos 500 escolares de la provincia con el fin de acercarles a la tradición y darles a conocer las peculiaridades de la indumentaria tradicional. Talleres que también llegarán a más de 600 personas adultas durante el desarrollo del festival.

Exposiciones

DEL JARDÍN QUE ESTÁ FLORIDO / Sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión / Del 8 al 21 de abril de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Cerca de cuarenta conjuntos de indumentaria y joyería popular datados entre los siglos XVIII y XX, procedentes de Colectia Etnografica Marius Matei de Timisoara - Rumanía, Museu do Traje de Viana do Castelo - Portugal, Colección José María Cortizo Garrido de Pontevedra, Colección Raúl Benito Calzada de Peñaparda - Salamanca, Colecciones particulares de Eivissa, Colección de “Les Folies de Carcaixent” de Valencia, Colección Carlos A. Porro Fernández de Segovia, Colección A.C. “Alzapón” de Zaragoza y el Museo Etnográfico de Castilla y León y colecciones particulares del “Rincón” de Aliste - Zamora.

VESTIR DE ALISTANO. La indumentaria tradicional de Sejas de Aliste en la obra de Ricardo Segundo / Sala de exposiciones de La Encarnación – Diputación de Zamora / Del 8 al 21 de abril de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

El vínculo personal y pictórico entre la localidad de Sejas de Aliste y el mejor pintor costumbrista de Zamora se refleja en esta exposición que propone un diálogo abierto entre las prendas y los lienzos que protagonizan, contando con el refuerzo narrativo de los comentarios del trabajo de campo realizado por el etnógrafo Gustavo Cotera.

PATRONES / Sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión / Del 8 al 21 de abril de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

En el vestir todo empieza con una idea trazada sobre papel: un patrón. Los mejores patrones acaban convertidos en prendas singulares para vestir en días

señalados para honrar a los patrones de la localidad. Esta exposición recorre algunas de las fiestas más singulares de España mostrando el poder visual de esas creaciones, sugiriéndonos la idea del “estar allí” gracias al proyecto que realiza el fotógrafo y periodista Gerardo Alonso.

Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional / Cedida

Pasarelas y presentaciones

Viernes 19 de abril / 11:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

Inauguración del Festival por el etnógrafo y poeta albercano José Luis Puerto Hernández bajo el título “La protección del jardín”. Intervienen el director del Festival Francisco Iglesias Escudero y el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez. Presentación audiovisual del proyecto fotográfico “Imágenes de un país” realizado por el fotógrafo asturiano Gerardo Alonso que nos invita a recorrer a través de su objetivo algunas de las seculares tradiciones que perviven en nuestra piel de toro, en pleno siglo XXI, planteando una batalla permanente contra el olvido, el despoblamiento de las zonas rurales y los radicales cambios en los usos y costumbres sociales.

Viernes 19 de abril / 12:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“Elegancia atemporal en Banat: la riqueza del traje tradicional rumano”. Por primera vez se presenta en España una de las colecciones etnográficas más prestigiosas de Rumanía: Colectia Etnografica Marius Matei. De la mano de este joven etnógrafo de Timisiora recorreremos el jardín antropológico que constituye la región llana de Banat, maravillándonos ante la riqueza ornamental de algunas de las más de 3000 piezas, datadas desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que recopila y documenta con pasión y rigor.

Viernes 19 de abril / 18:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“El indumento tradicional en Pontevedra. Un paseo del mar a la montaña”. Presentación audiovisual y pasarela conducida por el etnógrafo y folklorista gallego José María Cortizo Garrido para conocer la tradición del vestir de fiesta, ceremonia y de diario conservados en esta provincia gallega de generación en generación. Atuendos derivados de ideas instintivas y de creaciones culturales dentro de un lenguaje de símbolos tan atractivos como complejos de descifrar, llevados como parte del rito vital.

Viernes 19 de abril / 19:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“El baile de la boda. Culmen del costumbrismo pictórico alistano”. El relato de la creación de este lienzo de Ricardo Segundo nos sitúa en el contexto perfecto para el estudio de las galas festivas al uso “del país” en el vestir del “Rincón”, de Aliste. Intervienen las artistas Gloria y Margarita García Pertejo, la conservadora de indumentaria y joyería tradicional Concha Herranz Rodríguez y la guía Ana Guerrero Melguizo, ambas adscritas al Museo del Traje CIPE de Madrid. Pasarela a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero y el Aula de Folklore La Morana de Zamora con la colaboración de los vecinos de Sejas de Aliste.

Viernes 19 de abril / 21:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“En la diestra de Dios Padre”, es el espectáculo de narración oral con el que el genial contador de historias “de viejos” José Luis Gutiérrez “Guti”, nos lleva de ruta a través de las veredas, lindes y “atrochos” alistanos, pues buscando el mejor jardín terrenal para emular el bíblico Edén, San Pedro y Cristo vienen a dar con sus pasos a la “tierruca”.

Sábado 20 de abril / 11:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“Ballada de Pou. Indumentaria y ceremonial de una tradición festiva en la isla de Eivissa”. En el calendario festivo de la isla de Eivissa, destacan desde tiempos remotos las conocidas como ballades de pou (bailes de pozo). Momentos festivos de intenso cortejo amoroso y medido protocolo ancestral que eran aprovechados por las mozas para lucir sus mejores galas. María Lena Mateu Prats y Antoni Manonelles Bolle, expertos en la joyería e indumentaria ibicenca, presentan su trabajo de investigación con la pasarela del Grup Folklòric Sant Josep de Sa Talaia.

Sábado 20 de abril / 12:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“Mordomarias Vianenses”. La etnografía lusa se viste de gala al llegar el mes de agosto con las procesiones de la Mayordomía de Nossa Senhora D´Agonia cuando centenares de mujeres desfilan por las calles de Viana do Castelo, exhibiendo con orgullo sus trajes y la ourevería del oro propia del Norte de Portugal. La creación del Museu do Traje en 1997 y la declaración del traje de vianesa como marca registrada en 2021, garantizan la preservación y la identidad de esta indumentaria que llega al Festival de la mano de Hermenegildo Viana y la colaboración de la Associaçao de Grupos Folclóricos do Alto Minho, la Câmara Municipal de Viana do Castelo y VianaFestas.

Sábado 20 de abril / 18:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“El renacer de la indumentaria tradicional segoviana. Una afortunada vuelta atrás”. Carlos Porro nos propone una profunda reflexión acerca del estudio y documentación del vestir popular segoviano más festivo, que viene rubricada con el trabajo de recopilación y la puesta en escena de Corrobla de Bailes. Una muestra de la más antigua tradición del baile segoviano donde la indumentaria original de paños, terciopelos y azabaches, antañonas monteras, corchados de las camisas de lino, albarcas de cuero y la compleja joyería de plata, aljófar y coral, servirán para dar una rigurosa y amplia visión del folklore segoviano.

Sábado 20 de abril / 19:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“De la labradora a la valenciana. La indumentaria de la Huerta y ciudad de Valencia”. La fiesta fallera actual utiliza una evolución de aquellos primitivos trajes tradicionales usados en la huerta valenciana que surge como una representación estereotipada de los tipos populares. El “Grup de Balls Populars les Folies de Carcaixent” sube al escenario dicha evolución con su característico buen hacer escenográfico y rigor escénico conducido por su director y experto en indumentaria valenciana, Francesc Xavier Rausell Adrián.

Sábado 20 de abril / 21:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

Nos vamos al baile con la puesta de largo del último trabajo discográfico de Ringorrango, que bajo el título de “Bailarás en mi verbena”, construye un nuevo recorrido por la mejor música de raíz de nuestra Península Ibérica. Sin duda es el momento de elegir la pareja más galana de este florido jardín.

Domingo 21 de abril / 11:00 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“Así nos vieron”. La visión de los viajeros que visitaron Aragón tras la guerra de la Independencia a través de la documentación histórica sirve de contexto literario y geográfico para la pasarela de la colección etnográfica de Ángel Sánchez Martínez y Maite Acero Hernández, que al frente de la A. C. “Alzapón” tienen en el estudio y difusión de la indumentaria popular aragonesa una rigurosa filosofía de vida.

Domingo 21 de abril / 12:30 h. / Teatro Ramos Carrión de Zamora

“Vestires galanos de Peñaparda, el corazón del Rebollar”. Sin duda una de las flores más escogidas en el jardín de la tradición del antiguo Reino de León es la localidad salmantina de Peñaparda que viene a cerrar la cuarta edición del Festival con la presentación audiovisual y la pasarela de la magnífica colección de Raúl Benito Calzada, entusiasta investigador e intérprete del folklore de su pueblo natal.

Entrada libre hasta completar aforo para asistir a las pasarelas y presentaciones, excepto para las actuaciones de “Ringorrango” y “Guti” que es necesario retirar la invitación en las taquillas del Teatro a partir del 9 de abril de martes a domingo de 11 a 13 y de 17:30 a 20 horas.

Actividades didácticas

Visitas a las exposiciones para grupos escolares de Educación Primaria y Secundaria coordinadas por las artistas Marisa Vergara Chillón y Alba Bartolomé con actividades plásticas / Información y reserva en el teléfono. 639 510 378 / 1 hora de duración / De lunes a viernes de 10 a 13 horas con carácter gratuito.

de Educación Primaria y Secundaria coordinadas por las artistas Marisa Vergara Chillón y Alba Bartolomé con actividades plásticas / Información y reserva en el teléfono. 639 510 378 / 1 hora de duración / De lunes a viernes de 10 a 13 horas con carácter gratuito. “Camino de Sejas” / Visita guiada para adultos en sala de exposiciones de La Encarnación / La pintora Gloria García Pertejo nos desvela pincelada a pincelada los secretos de las escenas costumbristas que inmortalizó su padre Ricardo Segundo. / Información y reservas en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / martes 9 y 16 de abril de 21 a 22 horas con carácter gratuito.

en sala de exposiciones de La Encarnación / La pintora Gloria García Pertejo nos desvela pincelada a pincelada los secretos de las escenas costumbristas que inmortalizó su padre Ricardo Segundo. / Información y reservas en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / martes 9 y 16 de abril de 21 a 22 horas con carácter gratuito. “Cuentos de lana y lobas” / Narraciones para adultos en sala de exposiciones de La Encarnación / Las alistanas retratadas por Ricardo Segundo cobran vida en la voz de Esmeralda Folgado - Lana y Candil para volver a cardar e hilar los vellones de lana durante un “hilandero” con mucho cuento. / Información y reservas en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / 1 hora de duración / miércoles 10 y 17 de abril / de 21:30 a 22:30 horas con carácter gratuito.

en sala de exposiciones de La Encarnación / Las alistanas retratadas por Ricardo Segundo cobran vida en la voz de Esmeralda Folgado - Lana y Candil para volver a cardar e hilar los vellones de lana durante un “hilandero” con mucho cuento. / Información y reservas en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / 1 hora de duración / miércoles 10 y 17 de abril / de 21:30 a 22:30 horas con carácter gratuito. Visitas nocturnas guiadas por el director del Festival y comisario de las exposiciones Francisco Iglesias Escudero con algunos de los propietarios y conservadores de las colecciones participantes. Información y reserva en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / 1 hora de duración / jueves 11 y 18 de abril de 21 a 22 horas con carácter gratuito.

por el director del Festival y comisario de las exposiciones Francisco Iglesias Escudero con algunos de los propietarios y conservadores de las colecciones participantes. Información y reserva en el teléfono. 639 510 378 / grupos reducidos / 1 hora de duración / jueves 11 y 18 de abril de 21 a 22 horas con carácter gratuito. “Un jardín en el Museo. Motivos florales en las colecciones textiles del MECYL” / Visita temática coordinada por el Área de Didáctica del Museo Etnográfico de Castilla y León / viernes 12 y 19 de abril / de 18:30 a 19:15 horas / Grupo de 20 personas / Inscripción gratuita en la recepción del Museo o el teléfono. 980 531 708.

Foro de artesanos

En la Plaza de Viriato el sábado 20 de abril de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y el domingo 21 de abril de 11.00 a 14-00 horas. Exhibición del trabajo de maestros artesanos que mostrarán diversas facetas de la investigación, conservación y divulgación de técnicas artesanales vinculadas con el vestir popular.