Otra mirada a la Pasión de Zamora

Visitar la sala de exposiciones de La Encarnación es adentrarse en la Pasión de Zamora vista con otra perspectiva, con otra mirada, la que aporta Paco González.

Este hombre, salmantino de nacimiento pero amante de la Semana Santa de Zamora, comparte con el público una selección de 39 imágenes que ha tomado en los dos últimos años. Este fotógrafo ha captado con su teléfono unas instantáneas siendo un cofrade de acera, "con el máximo respeto", mientras que otras las ha hecho visitando las imágenes que, en breve volverán a salir a las calles zamoranas, en los distintos templos que las albergan desde la desaparición del antiguo Museo de Semana Santa o incluso durante el peregrinaje de la Soledad por distintos barrios con motivo de su coronación.

"Las imágenes las hice sin ninguna intención de hacer una exposición", señala el autor a quien un amigo, el artista Ángel Cerdera, le animó a mostrarlas.

Cuatro impresionantes fotografías de grandes dimensiones del Cristo de las Injurias, del Yacente de Duarte, de la Virgen de la Soledad y del Cristo de la Elevación, con la que ganó el premio de fotografía de 2023 que otorga la Junta pro Semana Santa de Zamora, presiden la sala desde las inmediaciones del presbiterio.

A su alrededor, también a un gran tamaño, detalles de pasos como la Borriquita, el Cristo de la Buena Muerte o Redención sin pasar por alto Longinos, Esperanza o sus apuestas en blanco y negro de Flagelación, Crucifixión o la Despedida. "He buscado mucho la escena ya en la Semana Santa el blanco y negro dice mucho más", describe.

González se ha decantado por un formato muy grande, algo poco usual, porque "quería que el público vea todavía mejor lo que tenemos en Zamora y el sentimiento que provocan las imágenes". "Las fotos las he hecho yo y cada vez que las miro me provocan cosas no es religión, no es tradición... son otras cosas vinculadas a Zamora", atestigua el autor.

Entre las instantáneas que conforman la exposición "Imágenes de un sentimiento" el autor pone en valor una de la Soledad situada en la parte central, la Virgen sobre un fondo totalmente negro. "Esa foto es la Soledad de Zamora. Cuando la hice hubo un momento en el que parecía que se iba a mover, me daba la sensación de que no era una talla, sino una mujer que se había puesto delante".

La muestra puede visitarse hasta el próximo 16 de marzo de lunes a viernes de 18.30 a 21.00 horas y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.

Un excelente prólogo a la Pasión.