Los trastornos infantojuveniles van a más en Zamora

Conocer la realidad de niños y adolescentes con problemas afectivos, de comportamiento y adaptación al entorno, así como de los trastornos del desarrollo son los objetivos de las IV Jornadas Provinciales de Técnicos en Cuidados de Enfermería, que versan sobre Trastornos infantojuveniles, cada vez más frecuentes en Zamora.

La presidenta de SAE de Zamora, Francisca González Refoyo, indicó que "hay auxiliares de enfermería trabajando en Psiquiatría y en Urgencias, donde realmente se ven los problemas y más en estos tiempos que vivimos, con redes sociales, adicciones y demás. Trabajamos justo con ellos y es bueno que la psiquiatra, la psicóloga y los propios técnicos en Cuidados de Enfermería de estos servicios nos den a conocer qué hacemos para ayudar a esta gente y cómo se desarrolla nuestro trabajo".

Paz Gallardo, representante de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería. organizadora junto con el Sindicato Saecyl, de la Jornada señaló la importancia de renovar conocimientos.

Amenazas

Por su parte, Irene García Pérez, técnico en cuidados de enfermería indicó que "queremos poner en valor a nuestro colectivo. Este año hemos sufrido amenazas y presiones por parte de la Administración porque al parecer el Colegio de Enfermería está muy molesto porque nosotros hacemos las jornadas en nombre de los técnicos en cuidados de enfermería. Ellos quieren que pongamos la palabra auxiliar, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, pero tanto desde FAE como desde nuestro sindicato a nivel nacional es nuestra lucha defender que le colectivo nos llamamos técnicos en cuidados de enfermería".

Tradicionalmente el colectivo era de auxiliares de enfermería, después el título fue de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería pero "nosotros tenemos una reivindicación desde el año 2008, que desaparezca la palabra auxiliar del título porque hay que ajustarse a la realidad. Y la realidad es que auxilia el médico, el enfermero, o cualquier persona en caso necesario. E igual que ha habido una actualización en la Constitución con la palabra disminuido o igual que antes había practicantes o ATS, luego DUES y ahora son enfermeros nosotros queremos que se quite la palabra auxiliares porque no existe en las nuevas denominaciones de ningún grado de formación profesional, porque es innecesario".

El Colegio de Enfermería "ha hecho escritos a la Fundación y a las direcciones de los hospitales para que estas jornadas no se celebrasen, presionando para que no se realizasen pero es una pena que la Dirección de Enfermería, de quien dependemos no esté aquí con nosotros".

Cambios de turno

Las sindicalistas de SAE pusieron también en valor al acuerdo al que han llegado con la Gerencia Regional de Salud para compensar con 14 horas anuales el tiempo dedicado a informar al compañero de la situación de los pacientes en los cambios de turno.

Un acuerdo cuestionado por otros sindicatos, este lunes mismo por CSIF que habla de que "minusvalora" la labor de estas profesionales; tilda "el pacto" de "engaño, manipulación y curiosa casualidad"; y recuerda que "esos acuerdos no tienen ninguna validez si no se negocian y aprueban en la mesa general o en la mesa sectorial de sanidad".

SAE asegura que lleva mucho tiempo luchando porque se reconozca este trabajo y que por fin se ha conseguido, con posibilidad, además de aumentar esta compensación, cifrada en unos tres minutos por turno, a un periodo más largo.

"La crítica viene de otros sindicatos que dicen que han estado luchando hace mucho tiempo por esto, pero todo en la vida hay que demostrarlo. SAE ha reivindicado, luchado y obtenido y se enfadan porque los triunfos son de otro. Pero lo importante es que beneficia a las personas, 14 horas al año que realmente se trabajan".