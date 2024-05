Relaciones Laborales, calidad y cercanía

Formar a futuros egresados capaces de ejercer profesionalmente con eficacia en los ámbitos propios de las relaciones laborales y de los recursos humanos de las empresas, es el objetivo de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. En este lugar se imparte el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con el mismo plan de estudios que en la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca. "Nuestro objetivo es la calidad de la enseñanza y la cercanía con nuestros alumnos", explica el director de la Escuela, Jesús Ángel Fernández.

Zona del interior de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. / P. S.

"En Zamora nos distingue un trato personal y cercano y un cuadro de profesores balanceado que combinan la gran experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión con la mejor visión académica junto a profesores doctores líderes en sus respectivas áreas de conocimiento y todo ello al servicio de nuestro mejor capital humano, nuestros alumnos", explica el director de la Escuela.

Este curso, en esta escuela han contado con 32 alumnos de nuevo ingreso, de un total de 120 alumnos matriculados. "Este hecho propicia una gran cercanía entre profesores y alumnos y, en definitiva, facilita enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje".

En 2024-2025 se ofertan 50 plazas en el Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El dinamismo de la Escuela es patente no solo por el número de matrículas, sino por los graduados sociales que tienen diplomatura y que buscan dónde realizar el Curso de Adaptación que ya no existe en las universidades públicas, por lo que Zamora es una plaza que logra atraer a numerosos profesionales en ejercicio o no para llevar a cabo esos estudios. "El Curso de Adaptación al Grado en modalidad semipresencial ha sido un éxito rotundo. En la última edición hemos tenido alumnos de todas las partes de España, que han visitado Zamora, que han pernoctado en Zamora, que han comido en Zamora y en definitiva que han activado económicamente nuestra ciudad", señala Fernández.

Esta titulación es multidisciplinar, abarcando diferentes áreas de conocimiento como la jurídico-laboral, psicosocial, económica o recursos humanos. Fruto de lo cual, habilita a los alumnos para el ejercicio de la profesión como Graduado Social, prepararse oposiciones de ámbito local, regional o estatal, trabajar en asesorías o gestorías o ejercer como profesionales de recursos humanos en multinacionales. "Nuestros alumnos tienen una alta empleabilidad y como ejemplo, comentar que a día de hoy tenemos una lista de espera de empresas pendientes de contratar a nuestros alumnos en prácticas".

La elección de la carrera universitaria incide notablemente en el desarrollo personal y en el futuro profesional de los alumnos. La Universidad de Salamanca es líder en formación universitaria y estudiar en una ciudad como Zamora, es sinónimo de calidad de vida. "Animo a los estudiantes a que elijan realmente la carrera universitaria que les guste y les haga felices, porque a ello van a dedicar gran parte de su vida. Animo a los estudiantes a que elijan una localización que les permita vivir con calidad de vida, pues ello les ayudará a conseguir sus éxitos y logros académicos. Esos éxitos académicos serán los que le ayuden a competir por un puesto de trabajo en un mercado laboral cada vez más exigente", señala el director de la Escuela Universitaria.