Zamora, la ciudad conquistada por la comunidad heavy

El color negro dejó verse de nuevo por las calles de la ciudad. Cientos de asistentes al Z! Live Rock Fest pasearon por el casco histórico y las principales arterias de la urbe para descubrirla o para reencontrarse con su gastronomía antes de asistir a los primeros conciertos en el recinto ferial de Ifeza.

Público asistente. / J.L.F.

Entre estos uniformados de negro estaba el jueves Alfonso López quien acude por primera vez al festival movido por "la buena calidad de los grupos" que suben a los dos escenarios montados. "Me habían hablado muy bien, conozco la ciudad, que me encanta, y este año, por fin, he podido escaparme" señala este hombre que se ha desplazado de Madrid con el propósito de "escuchar buena música, comer y hacer turismo".

Uno de los conciertos en la plaza del Maestro. / Ana Burrieza

La cercanía con Burgos, donde residen, ha animado a un grupo de seis amigos a regresar, por séptimo año, al Z! Live. Estos aficionados al heavy, que incluso forman parte de la asociación que este estilo tiene en la ciudad del Cid, compraron las entradas "a ciegas, sin saber el cartel porque suelen ser buenos grupos, aunque este año es un poco más flojo" indica Roberto Dapena a quien Carlos Vallejo interrumpe y le recuerda "el nivel bestial del pasado año" mientras escuchan tocar a un grupo en la plaza del Maestro.

Unos asistentes llegan a la zona de acampanada habilitada en la isla de las Pallas. / J.L.F.

Y es que esta edición la organización ha apostado por ubicar los conciertos acústicos en varios puntos repartidos de Zamora. Esta novedad la alaba Marta Sanz, venida desde Madrid y asidua a festivales. "En otros no se implica a la ciudad y mola que haya cosas en la propia Zamora" señala la joven que toma una cerveza junto a varios amigos escuchando a Daeria, aunque ella viene para ver a The Halo Effect. La seriedad de la organización y el ser el único festival de heavy que encaja con sus gustos hacen que ella y sus amigos hayan regresado tras el diluvio del pasado año.

"Lo han puesto al inicio de la temporada y los grupos no son como los de Resurrection", un festival del mismo género que tendrá lugar a final de mes en la localidad lucense de Vivero reflexiona Daniel Ozores.

Estos tres amigos, procedentes de Madrid y Galicia, han optado por el camping en la isla de las Pallas. "Es un acierto la ubicación porque está al lado del lugar los conciertos", apunta Xulio Benítez y "este año la gente ha acampanado antes y todavía hay agua caliente" dice Sanz entre risas.

Asistentes al Z!Live 2024 / J.L. F.

Para ver a Eluveitie ha venido desde Pontevedra José, que acude "desde la pandemia". "Es el festival de este tipo de música que tengo más cerca y además la ciudad es muy acogedora", esgrime.

Pese a que este año la organización estima que se alcanzarán los 10.000 asistentes diarios, es decir, 30.000 personas hasta el sábado, Ernesto y Soraya, que residen en Zamora, tienen claro que una de las marcas de identidad del Z! Live "es y será la familiaridad. Cada año viene más gente, pero eso se conserva" dice ella, vasca de nacimiento a quien todavía le sorprende la apuesta tan firme por este género hecho por un grupo de zamoranos.

Compraron las entradas sin saber el elenco de bandas y no les ha decepcionado. "No conocíamos a todos los grupos, pero estos meses les hemos escuchado al igual que Europe que nos pilló jóvenes" dice ella riéndose.

Colas para cenar en la Z! Live 2024. / J.L.F.

Y precisamente la formación sueca fue el grupo estrella de la primera jornada del festival. La primera banda en tocar, en el silver stage, fue The Broken Horizon, donde horas más tarde se subió Europe, el conjunto sueco de rock ofrecía en Zamora su único concierto en España y sus fans, muchos de ellos jóvenes en los 80 y principios de los 90 cuando el grupo gozó una amplia fama, también disfrutaron con los míticos Obús.

En la ciudad

El Z! Live prosigue el viernes con dos conciertos en el parque de la Marina a las 12.00 y a las 13.00 horas a lo que suman una actividad en la Cueva del Jazz, a las 12.00, dentro del Z! Live Pro.

