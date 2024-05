La Junta pide "sensibilidad" a la CHD para el polígono industrial Zamora Norte

La Junta de Castilla y León no da plazos respecto al gran polígono industrial de Monfarracinos, el Plan Regional Zamora Norte, aunque el consejero portavoz y titular de Economía Carlos Fernández Carriedo expresó su deseo de que se "agilice lo más posible".

Las declaraciones se producían a preguntas de este diario al término del Consejo de Gobierno debido al hecho de que la Junta ha sacado de nuevo a información pública, después de haberlo reformado, el Plan Regional que contiene además otra pega importantísima para su desarrollo: el veto de la Confederación Hidrográfica del Duero que advierte que no dará su informe favorable si no está resuelto el problema del saneamiento, ya que ni el pueblo, Monfarracinos, ni el futuro polígono tienen solucionada la gestión de las aguas residuales. En este sentido Carriedo pidió la máxima colaboración institucional a todo el mundo, incluida la Confederación Hidrográfica del Duero, para sacar el proyecto adelante, siempre, claro, cumpliendo la normativa.

"Nuestro deseo en torno al polígono industrial de Monfarracinos, Zamora Norte, es que se agilice lo más posible y también buscamos la sensibilidad de todas aquellas instituciones que tienen que aportar sus informes para que se pueda hacer pronto y en un sentido positivo" ya que de lo que se habla es del "desarrollo industrial de Zamora".

Con respecto al informe desfavorable de la CHD "hablaba de forma específica de un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero y esperamos también la sensibilidad del organismo de cuenca para visibilizar la importancia de un proyecto de estas características, que respete siempre el dominio público hidráulico y las actuaciones en torno al mismo".

Informe desfavorable

Y es que tras la primera fase de exposición pública del proyecto, antes de su reforma que afecta sobre todo a la ubicación exacta del terreno afectado por la actuación se recibió "un único informe en sentido expresamente desfavorable, evacuado por la Confederación Hidrográfica del Duero, que señala que el municipio de Monfarracinos no cuenta con un sistema de depuración de aguas residuales adecuado y la necesidad de que se presente un proyecto técnico adecuado para resolver dicha situación, manifestando que no se pronunciará de modo favorable a la aprobación del Plan Regional (ni a ningún otro instrumento de planeamiento urbanístico) hasta que no se disponga de un sistema de depuración capaz de ofrecer un tratamiento adecuado a las aguas del municipio".

El propio documento del Plan Regional se refiere a este importante asunto e "informa acerca de tal situación y de la existencia de varios proyectos para su resolución, incluyendo uno del propio organismo de cuenca, aun no ejecutado".

Nueva depuradora

De hecho, "el Plan Regional propone asimismo entre sus acciones la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales, que integrará las necesidades del municipio y del área industrial, incorporándose explícitamente como inversiones propias del instrumento de ordenación del territorio las de ejecución de esta última infraestructuras de depuración", especifica el documento que tramita la Junta.

La adecuación del sistema de depuración de Monfarracinos ha sido objeto de diferentes proyectos de mejora a lo largo de los últimos años, sin que ninguno de ellos haya sido aún llevado a término.

Está en tramitación un proyecto para la mejora del tratamiento de aguas residuales en los municipios del entorno de Zamora. La ejecución del proyecto, con una inversión de 7,3 millones de euros, ha sido encomendada a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), incluyendo en el municipio de Monfarracinos la construcción de un humedal artificial subsuperficial, de unos 8.000 metros cuadrados, alimentado desde 2 colectores de 400 milímetros de diámetro, cada uno de ellos de unos 900 metros de longitud, que partirían de las actuales fosas sépticas del municipio y seguirán por caminos municipales hasta la cabecera de la estación depuradora.

La salida del efluente al río Valderaduey se materializaría mediante un emisario enterrado de 400 milímetros de diámetro dentro de la parcela de la EDAR, de unos 30 metros de longitud.

En la actualidad se encuentra actualmente en redacción un proyecto para la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales y específicamente de aquellos elementos del sistema de depuración que permitirían ofrecer un servicio suficiente a las necesidades del nuevo área industrial, incluyendo las necesarias conexiones desde los sectores planificados. El coste se incluiría en el polígono.

