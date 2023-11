La importancia de la escucha y el poder de las palabras para sanar

"Las palabras como herramientas sanadoras", éste ha sido el eje de la segunda jornada del ciclo InfoSalud, promovido por la Fundación Caja Rural y el Teléfono de la Esperanza, que esta semana se dedica a la salud mental. La periodista y experta en inteligencia emocional, Pilar Díaz Gómez fue la encargada de moderar el debate celebrado en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora.

La moderadora compartió su experiencia como voluntaria del Teléfono de la Esperanza de Salamanca destacando la "escucha entrenada y atenta" como una herramienta para ofrecer ayuda. Algo para lo que los voluntarios se preparan durante un mínimo de dos años. "No damos soluciones ni decimos qué hacer. No juzgamos, acompañamos a la persona", expresó.

El foro contó con la intervención de María Guerrero Escusa, profesora en la Universidad de Murcia y presidenta del Teléfono de la Esperanza de Murcia; Melda Muñoz Rodríguez, psicóloga de cuidados paliativos y M. Amelia Hernández Ramos, enfermera en psiquiatría. Todas ellas ofrecieron sus distintas perspectivas sobre las estrategias para ofrecer apoyo en situaciones de emergencia coincidiendo en que la empatía es "fundamental".

Durante el coloquio se planteó como a través de las palabras se puede llevar a cabo un "discurso sanador" en el que "sin dar consejos, ni recetas", las palabras "sirvan de colchón" para enfrentarse ante determinadas situaciones adversas.

"Hay que detenerse y prestar atención a las palabras que empleamos para que se conviertan en ventanas abiertas. La dificultad sigue ahí, pero a través de las palabras se puede conseguir que la persona baje su nivel de ansiedad y estrés".

La charla también sirvió para dar visibilidad a los cuidados paliativos con el fin de cambiar la "equivocada" opinión que, por norma general, la sociedad tiene de ellos. "Paliativos se entiende como que me muero ya y eso no son, cuidados paliativos entran cuando hay unas necesidades más especiales, cuando hay una enfermedad avanzada o crónica y un pronóstico de vida limitada pero no quiere decir que te queden seis meses de vida o te vayas a morir al día siguiente ", explicó.

Una situación en la que la "escucha atenta puede ser un instrumento terapéutico" al igual que las palabras y la comunicación no verbal. "En muchas ocasiones puede hacer más daño lo que decimos que lo que no, y al contrario. Al igual que pasa con nuestros gestos que también trasmiten mucha información al interlocutor", destacó Melda Rodríguez, psicóloga de cuidados paliativos.

El jueves se dará por concluido el ciclo centrado en la salud mental con la conferencia de la doctora en psicóloga y voluntaria en el Teléfono de la Esperanza, María Guerrero Escusa. El título de la ponencia, que se podrá disfrutar a partir de las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, es "Alinéate con la vida". La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.