El Festival Little Opera estrena el montaje "The metamorphosis" en Zamora antes que en Londres

El Festival de Ópera de Cámara de Zamora Little Opera acogió el sábado el estreno mundial de una nueva ópera de cámara. El Teatro Ramos Carrión albergó la primera representación de "The metamorphosis" de Igor Escudero antes de su representación en Londres el próximo 30 de agosto.

El compositor leonés, que ya estrenó "El palacio Encantado" años atrás en el marco del festival zamorano, ha apostado por una ópera de cámara escrita para dos solistas, soprano y tenor, con un quinteto musical integrado por piano, clarinete, dos violonchelos y contrabajo.

En esta ocasión se decantó por una ópera contemporánea "a partir del libro sin pensar realmente en las dificultades que luego podía entrañar", rememora el compositor que califica el trabajo de "vanguardista" y "clásico" en su estructura y de "una gran profundidad emocional".

En la gestación de la pieza apostó porque la ópera "sea fiel a la obra literaria" puesto que "como toda obra maestra tiene una estructura tan sólida que no hace falta más que copiar las buenas ideas que tuvo su autor".

La música que ha creado se caracteriza por "recrear las músicas que se estaban produciendo cuando la escribió Kafka", de cuya muerte el próximo año se cumple un siglo. Así en el espectáculo ha aunado "las tradiciones del romanticismo, del postromanticismo, pero también las nuevas vanguardias que estaban creando nuevos sonidos, lo que hace que gane en riqueza sonora porque se puede decir que la música en aquella época surgió una gran metamorfosis", atestigua el músico.

Además, ha introducido "técnicas musicales actuales como son las técnicas extendidas, la música que pueden hacer los instrumentos y que todavía no sabemos cómo escribirla y que se hace buscando sonidos en los instrumentos como utilizar el clarinete como si fuera un didgeridoo, un instrumento australiano", describe el compositor que agradece el respaldo de Little Opera, un festival que edición tras edición "siempre apuesta por innovar y por hacer propuestas nuevas".

Pese a la veteranía en la composición de óperas, el autor de piezas como "Los Comuneros" o de "Yo, Claudio" confiesa que este nuevo proyecto "ha sido también una metamorfosis, pues he llegado al límite en la escritura". "He escrito sin pensar en lo práctico he ido más allá del límite de los intérpretes y no había utilizado técnicas como la armonía negativa y eso supone salir de tu zona de confort".

Recta final

El festival Little Opera toca a su fin el domingo día 6 de agosto con una doble propuesta. Por la mañana, dirigido al público familiar, las aceñas de Cabañales acogen a las 12.00 horas la representación de "El maese Pedro", un espectáculo producido por Little Opera.

Por la tarde, a partir de las 20.30 horas, el Teatro Principal de Zamora alberga un programa doble que incluye la ópera de Franz Joseph Haydn, "La Canterina", que se emparejará con "La Cantata del café", ambas en una propuesta escénica que firma Rita Cosentino, con el Sonor Ensemble y las voces de la soprano Natalia Labourdette y Anna Cabrera junto a las de los tenores Marc Sala y Pepe Hannan.