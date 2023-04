Los frutos secos pueden ser unos cultivos rentables para los agricultores de Zamora, al igual que lo están siendo ya en comunidades como Castilla-La Mancha, ya que se dan en climas como el de la provincia sin problemas. Lo dice Julián Ramos, de Mirat Agroservicios, organizador del I Certamen de Frutos Secos, dentro de las Jornadas Naturalezas 2023 que se celebró en Ifeza destinado fundamentalmente a explicar nuevas alternativas de cultivo a los agricultores de la provincia.

"La jornada es para hablar de frutos secos porque consideramos que son cultivos alternativos que nos van a ayudar a a la provincia, porque son una alternativa buena. Estamos viendo que son rentables y por eso hemos traído ponentes que conocen el cultivo y agricultores que pueden certificar que realmente es verdad lo que así se dice", señaló Ramos.

Para cada cultivo "hemos llamado a un técnico especifico y una presentación general del tema también están implicados Upa y COAG. Estamos tratando de que Castilla y León siga la estela de Castilla-La Mancha, donde están teniendo otros cultivos y tienen cierta rentabilidad que aquí no conseguimos, porque tenemos trigo y cebada y para de contar". Por ejemplo, dice, "vemos que incluso en el regadío se puede quitar el maíz porque el almendro o el nogal es mucho más productivo".

La jornada se centró en cuatro tipos de árbol nogal, almendro, pistacho y avellano, este último "un poco más complicado para toda la provincia sería más zona de Benavente, más fresco, más vega". Son cultivos que permiten su manejo "mecanizado porque la mano de obra en el campo es otro problema. Todo es mecanizado de tal forma una sola persona es capaz de manejar hasta 150 hectáreas. Y es que además ya hay maquinaria que se puede alquilar, no hace falta comprarla".

El inicio de la producción va en función de los cultivos. "Por ejemplo si tienes un almendro intensivo aquí hay algún agricultor que al tercer año ya tenía producción pero en el caso de un nogal te vas a los seis años y en el caso del pistacho te puedes ir hasta ocho. El pistacho está pensado para secano, no para regadío".

Con respecto a las rentabilidades "ha habido oscilación sobre todo con la almendra, pero el nogal o el pistacho son muy estables. Lo que no es estable es la almendra. Estados Unidos nos ha estado haciendo una jugarreta y es el que ha marcado el precio en Europa. Parece que ahora hay acuerdos con China y volverá a un precio normal. La almendra juega casi como la bolsa, pero los demás cultivos hablamos por ejemplo de que una nuez puede valer al agricultor cuatro euros kilo y es fácil pasar de 1.500 kilos por hectárea y puedes llegar a tres mil kilos, los números están ahí. Puedes poner maíz o una remolacha, pero nunca vas a llegar a eso", explica el entusiasta organizador del encuentro.

El "boom" del "oro verde" atrajo a mucha gente que no lo hizo bien

El cultivo de frutos secos también presenta trabas: "Entiendo que hasta que empieza a producir tienes que tener las espaldas cubiertas, pero incluso hay líneas de financiación. Habrá agricultores que pueden tener sus cultivos y empezar plantado alguna parcela y cuando empiece a producir otra y otra porque si no van a tener unos años sin ingresos, pero el agricultor que plante y pruebe va a ver la rentabilidad que hay. De hecho esta aquí la cooperativa Naturduero que va a hablar de cómo está el pistacho y la rentabilidad que tiene".

Precisamente el pistacho vivió una suerte de "boom" hace unos años, en los que se le llamó "el oro verde". "Se puso de moda, pero la realidad es que para quien hace las cosas bien es rentable, pero quien a lo mejor es médico con una finca, escuchó lo del oro verde, puso pistacho en un terreno y se olvida pues no va a ningún sitio".

El clima de Zamora no supone ningún problema para estos cultivos. "De hecho el pistacho necesita horas de frío y en el sur no hay, por eso va tan bien la zona centro. O el almendro. Si alguien sin preguntar planta lo que un vivero le vende que a lo mejor son variedades de ciclo medio resulta que aquí se hielan, hay que ir a tardías. Le venden la variedad tal y es mentira la persona que planta se debería asesorar. Que planten lo que quieran y con quien quieran, pero que primero pregunten y se asesoren, porque lo que van a hacer no es para un año, sino para 25 o 30. Entonces no puedes poner una variedad cualquiera".