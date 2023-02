El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha prorrogado tres meses el mandato de la Gestora de la Cofradía de los Caballeros Cubicularios con el fin de que concluya en censo de la hermandad antes de convocar elecciones para la presidencia. La Gestora, en una carta dirigida a los hermanos, explica que la prórroga se a debido debido "al desorden interno de la Cofradía".

Explica que "no hay actas desde 2012, no hay actas del Consejo Capitular, no hay distinción entre caballeros honorarios y capitulares y no hay coherencia entre el número de caballeros y el dinero depositado en las cuentas (los únicos recursos son las cuotas), sin perjuicio de otras consideraciones sobre el empleo de fondos en fines absolutamente ajenos a los de esta Corporación".

Incoherencias

Tras revisar los libros de actas y matrículas y las invitaciones al Capítulo la Gestora constata que no concuerdan: "Los libros de Matrícula son incoherentes con las invitaciones a los Capítulos y con los expedientes, resultando que hay caballeros sin expediente o caballeros muy conocidos que no figuran como tales".

Esta situación "nos obliga a ponernos en contacto con todos y cada uno de vosotros para confirmar vuestra pertenencia a la Cofradía y vuestro deseo de seguir perteneciendo a ella; y con todos aquellos que por referencia documental constatemos que han pertenecido a ella".

También pone en conocimiento de los hermanos que el anterior mayordomo presidente "no ha devuelto las llaves de los sepulcros de San Ildefonso y San Atilano y la reja de acceso a los mismos, aunque se le han efectuado tres requerimientos, llegando a jactarse públicamente de la situación en un artículo publicado en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el 6 de febrero, desobedeciendo pública y expresamente al obispo".

En el escrito se asegura que se aceptaron alegaciones al borrador de estatutos, que se contestó a todos los que los presentaron y niega que existan diferencias entre los requisitos para ser cubiculario con respecto a las Constituciones de 1967 y además "se refuerzan sustancialmente los derechos de los miembros de la Corporación, elevando los privilegios del señor obispo al mismo rango que los Caballeros de Malta o del Santo Sepulcro".

Por eso "nos ha causado absoluta perplejidad la campaña orquestada para desvirtuar el carácter nobiliario de nuestra Cofradía". También asegura que es falso que el rey sea hermano mayor honorario ni existe Patronazgo Real de la hermandad.