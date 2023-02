En respuesta a la contestación de D. Javier García-Faria del Corral

Al amparo del artículo 3 Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, esta Comisión Gestora se limita a puntualizar, en relación con el texto firmado por D. Javier García-Faria, que el presidente de la Comisión asistió en 2019 a la Asamblea Capitular, no celebrándose ninguna otra los dos años siguientes a causa de la pandemia. Como el resto de las cuestiones, por basarse en opiniones personales y no en hechos verdaderos, y encontrarse además subiudice canónicamente, incluida la negativa a entregar las llaves a la autoridad competente que el autor por fin reconoce fehacientemente, nos limitamos a animar a los lectores del periódico a analizar los hechos contenidos en el decreto de 2022 del Sr. Obispo de Zamora y a cotejar el articulado del estatuto aprobado por él mismo en 2023 actualizando el de 1967. Nos permitimos finalmente recordar al autor que las categorías del ordenamiento civil no sirven para analizar un texto del ordenamiento eclesial y que, contrariamente a la intención que se infiere en su texto, sigillum et veritas regit nobilitatis.

Comisión gestora de la Real Cofradía de los Caballeros y Damas Cubicularios de Zamora