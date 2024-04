¿Tendrá algún apellido vasco?

Cerca de 340.000 vascos depositaron el pasado domingo la papeleta de EH Bildu en las urnas. Fueron un total de 90.000 más que en los comicios autonómicos del año 2020. La formación abertzale ha empatado en votos con el PNV. El suyo ha sido un empate con sabor a victoria. Después de refundaciones, cambios de siglas y coaliciones los bilduetarras tendrán los mismos parlamentarios que el PNV en esta legislatura, pero sin lograr el "sorpaso" que auguraban los sondeos. Su candidato, Pello Otxandiano no ocupará la Lehendakaritza. Y eso que estoy por apostar, no tiene ocho sino 16 apellidos vascos todos de corrillo, lo que debe ser una gozada para los abertzales.

Será el candidato del Partido Nacionalista Vasco, se supone que con el apoyo del PSE (nunca se sabe), Imanol Pradales Gil, el nuevo lehendakari. En política, dos y dos no son cuatro, pero parece que todo apunta a que así será. Si no fuera por el nombre, Imanol, nadie pensaría que Pradales Gil es vasco. Nació en Santurce, en 1975. El domingo electoral celebraba su cumpleaños. ¡Menudo regalo! Aunque bien pudiera estar envenenado.

Frente a los Urkullu, Ortuzar, Rementería, Otegi o el propio Otxandiano, los apellidos de Pradales no dejan de ser exóticos. Porque al Gil de su madre, siguen otros como: Bascones, Gutiérrez, Sebastián, Calvo, Pérez, y así sucesivamente. Comparto con él el apellido Sebastián que es el de mi buena madre. Ignoro si esto es normal o tenía que ocurrir como ocurrirá algún día en Cataluña con permiso de los Puig, Serra, Rovira o Bosch. Aunque en honor a la verdad debo decir y digo que pocos, muy pocos diputados del Parlament catalán pueden presumir de patronímicos realmente catalanes. Empezando por el propio Pere Aragonés. Si no fuera lo de "Pere", le pasaría lo que a "Imanol".

Lo cierto es que los apellidos del candidato del PNV no pueden ser más castellanos. Concretamente Pradales sea probablemente originario del lugar de Pradales, perteneciente a la provincia de Segovia. No cabe duda, comprobado ha quedado, que Imanol Pradales no tiene un solo apellido vasco.

Suscríbete para seguir leyendo