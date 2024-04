Irregularidades en la injusta repetición de las oposiciones en Zamora

Cada dos años se celebran las oposiciones a puestos permanentes de maestros/as de inglés en Castilla y León. En 2022 fueron en Zamora y este 2024, que es justo la siguiente convocatoria, se van a volver a hacer en la capital zamorana entre los meses de junio y julio. Se trata de un hecho insólito y nada justificado, ya que nunca se han repetido en la misma provincia, y por tal descontento se reclamó en noviembre de 2023 por toda la Junta de Personal Docente (maestros/as, sindicatos…) de la provincia de Zamora el revocar la decisión marcada por la Consejería de Educación en Valladolid así como el sacar de las listas de los tribunales a las personas que ya examinaron a los candidatos de hace dos años, hecho que en otras comunidades de España, ya se aplica como causa de dispensa o exclusión de ser tribunal de oposición.

¿Resultado? Lo esperado como viene siendo lamentablemente frecuente desde la Administración educativa en Castilla y León: silencio administrativo a la masiva reclamación docente zamorana y publicación el pasado viernes 5 de abril de 2024 en el Bocyl de los listados de examinadores de oposición en los que se llama a ser titulares a un gran porcentaje de los ya llamados en 2022. Es un absoluta vergüenza, injusticia y malestar declara el cuerpo de maestros/as de inglés de Primaria de la provincia de Zamora.

Por si el atropello fuera poco, un grupo de docentes de inglés afectados ha detectado irregularidades en la confección de las listas de tribunales examinadores y lo ha reclamado.

Las listas de la Administración están mal elaboradas, porque desde del apellido con inicial N del sorteo luego no sigue el orden alfabético debido, se saltan apellidos de una manera descarada.

El listado correcto elaborado por los profesionales de inglés de Zamora fusionando los datos de los anexos del Bocyl del personal llamado a tribunal en 2022 y en 2024, junto a compañeros y compañeras de inglés de Zamora que ellos conocen están en activo, no daría explicación lógica a que varios de ellos fueran otra vez convocados como titulares en los tribunales de oposición en esta convocatoria de 2024 en Zamora.

Por consiguiente, dichos afectados se han agrupado para reclamar de forma individual y conjunta por todas las vías legales que les han facilitado los sindicatos, incluso un docente en representación de todos, se ha reunido con el director provincial de Educación de Zamora, para informarle de la situación y pedirle su intercesión con la Administración para resolver el problema.

Por un lado, se solicita revisar y cambiar esas listas para excluir de ser tribunal titular a quién no le toque y viceversa, para que la carga extra de ser tribunal sea algo rotatorio y no caiga siempre en los mismos. Y, por otro lado, quién tenga que ser o volver a ser tribunal en 2024 que tenga la garantía de que la carga horaria diaria no superará las 7 horas (35 semanales) como acaba de salir en el nuevo Decreto-Ley 1/2023 sobre la jornada laboral en CYL. Merece añadir a este respecto, que al finalizar la oposición de Zamora de 2022, se hizo una queja por escrito del proceso, porque hubo jornadas maratonianas, llegando a las 9 y 10 horas diarias, las cuales se garantizó que se iban a remunerar y por eso se hicieron, sin embargo finalmente, no se pagaron. Vamos, que fue engañar a la gente. La Administración ante esta protesta de nuevo hizo silencio administrativo, sin dar explicaciones ni ningún tipo de compensación retroactiva.

Finalmente, lo que los maestros de inglés solicitan es que haya trasparencia, justicia e igualdad en el trato a todos los docentes de la Comunidad de Castilla y León. Ante las quejas por escrito, de recibir otro silencio administrativo, que sería el tercero: lo único que les queda a estos docentes, ¿qué es, plantarse y no acudir a ser tribunal/examinadores de oposición?

Jorge Vicente Mazuelas (Miembro del colectivo de examinadores damnificados por las oposiciones a maestros de inglés).

