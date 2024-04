A la rica cerveza

Las terrazas vuelven a llenarse de vida y con ellas las arterias principales de cualquier ciudad. Zamora no es ajena a ello. Si nos damos una vuelta entre las mesas podremos comprobar que la bebida reina es la cerveza. La rubia gana por goleada a cualquier otro bebedizo, y lo hace en cualquiera de sus modalidades. No sé qué tiene la cerveza, me atrevería a decir que ha desbancado al vino. Tampoco soy tajante.

Voy a confesar que muy de vez en cuando me gustaba tomar una "tostada 00", mientras la saboreaba lograba evadirme de todo y de todos. Dirá usted que por qué hablo en pasado, pues porque el médico me ha recomendado no beber ni siquiera ese botellín que de guindas a brevas me agradaba degustar. Y eso que era 00. Pues bien, esta bebida que se ha integrado en todo tipo de eventos y que es fuente de vitaminas y minerales como el potasio, fósforo y magnesio, que puede tener beneficios para la salud, debido a su contenido en polifenoles y en silicio, además de pros, tiene contras.

Eso, siempre y cuando se consuma de forma moderada. Pero, ¿dónde está la moderación? ¿En qué número exacto de ingestas? He ahí la cuestión. Lo cierto es que, como pasa con casi todos los alimentos, el consumo excesivo y crónico de tan popular rubia, unido a tener estilos de vida poco saludables, puede conllevar al empeoramiento de la salud, provocando una serie de consecuencias negativas que pasan por el aumento de peso, enfermedades hepáticas, problemas digestivos, tales como gastritis, causa por la que a mí me han recomendado que desista en beber cerveza, empeoramiento de la calidad del sueño y trastornos mentales y emocionales. Menuda retahíla. ¿Hay quién dé más?

Espero que el señor Olalla Maraón, Director General de la Asociación de Cerveceros de España, no se enfade conmigo, me gusta la cerveza, me baso en estudios recientes que ponen de manifiesto todo lo que cuento. Aunque, sin contradecir a mi médico sigo pensando que una cervecita muy de vez en cuando, mucho daño no puede hacer. ¡La 00 está tan rica! Y es que, cuando el calor aprieta es la bebida ideal.

