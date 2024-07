Virgencita, que se queden como están

Por qué lo llaman reestructuración cuando en realidad quieren decir cierre, y no precisamente temporal. Hablo de la controvertida reestructuración de los cuarteles de la Guardia Civil, las casas cuartel de toda la vida, siempre dejadas de la mano de la administración, sin posibilidades a la rehabilitación, al confort y a la modernidad. En materia tal la Guardia Civil siempre ha recibido el maltrato de todos los gobiernos. Decir esto no es políticamente incorrecto pero es la verdad.

No pueden dejar a los pueblos de Zamora sin cuartel de la Benemérita. Salvo que se trate del País Vasco o de la Navarra más abertzale, donde los hijos de Otegi los amenazan e insultan constantemente, no conozco un solo pueblo de España donde la Guardia Civil sufra el rechazo de los vecinos, muy por el contrario su presencia produce tranquilidad y seguridad.

Si el asunto sigue su curso imparable, todo se sabrá a finales del verano, a lo mejor tenemos que salir todos en procesión por la Zamora urbana y la rural, como hicieron el otro día los vecinos de Villardeciervos, a los que me sumo, para impedir que se perpetre esta barbaridad. Apuesto a que le buscan infinidad de ventajas cuando en realidad el cierre de estas casas cuartel es un inconveniente que van a sufrir directamente los vecinos. Los regidores de los municipios afectados tienen que estar alerta, muy alerta para que no se la cuelen.

Me pregunto si en verdad esto es cosa de la Guardia Civil o es más bien cosa de la política que todo lo toca y trastoca. Ya sé que, sobre todo en verano, las plantillas se reducen en función de los permisos vacacionales, pues bien, si esto es así todos los años ¿por qué no se arbitran soluciones? Pero, no, hay que optar por la más drástica. No sé qué pasará. Conozco a Ángel Blanco, persona a la que respeto profundamente y sé que a través del diálogo ayudará a buscar una solución conveniente para todos. Todos queremos una mayor presencia de la Guardia Civil en las calles, sí, por supuesto, pero sin abandonar la atención al ciudadano en los cuarteles. Por favor, ¡Virgencita, que se queden como están!

Suscríbete para seguir leyendo