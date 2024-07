En primicia

Después de escuchar al que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y uno de los máximos exponentes del mayor caso de corrupción en democracia, perpetrado en Andalucía, Manuel Chaves, proclamarse "inocente", a pesar de que incluso el Constitucional de Conde Poumpido reconoce parte de su pena en el caso ERE y diciendo a los cuatro vientos que el caso de los ERE "fue una operación con ropaje judicial montada por el PP", no es que me entren ganas de vomitar, que también, es que me obligan a hacer partícipe al lector de una primicia que llevo unos días callando, hasta hoy, cuando me he dicho ¡basta!

El FBI, al que el atentado contra Donald Trump pilló con el paso cambiado, cree que Thomas Matthew Crooks, el tirador al que abatieron los servicios de seguridad, actuó solo aunque no descarta que haya habido "algún co-conspirador". Estoy en condiciones de poder decirle al FBI y a quien corresponda, mayormente a Chaves, Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría o Grande-Marlaska, que el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, está detrás del atentado frustrado. Ignoro cómo se fraguo, pero la cosa fue así. Lo cuento en rigurosa primicia para cuantos lectores se asoman a esta ventana de papel.

No me extrañaría, con la desfachatez que acreditan todos los que pillan micrófono y cámara para poner a parir al PP de la situación de España y del mundo, que un día, no tardando mucho, tiene que ser por fuerza durante la égida de Sánchez Castejón, acabemos escuchando alguna barbaridad de este tipo. A mí ya no me extraña nada. Mis oídos acostumbrados a todo, no terminan de asimilar aquello que vienen escuchando de labios de neandertales, mentirosos, jacobinos, aduladores, cómplices, sometidos, en fin toda esa gente a la que, en función del puesto que ocupan, no les interesa ver más allá de la punta de su nariz.

Me gustaría que la primicia fuera otra. Esto es lo que hay. No ha sido así, pero bien pudo haber sido, siempre desde la perspectiva de un Partido Socialista ciego y sordo. Ah, vaya por delante que no soy del PP donde no me siento precisamente muy querida.

Suscríbete para seguir leyendo