Contestación a D. Sergio Rodríguez López-Ros

Escribo estas líneas en respuesta las manifestaciones realizadas en el periódico La Opinión El Correo de Zamora el 28 de enero de 2023 por el presidente de la Gestora, Sergio Rodríguez López-Ros. Soy contrario a divulgar en los medios los posibles problemas y he permanecido en silencio ante “decretazo” de cese del Consejo Capitular, un auténtico escándalo en Zamora y su divulgación a todas las Corporaciones Nobiliarias incluso a su Majestad el Rey.

Don Sergio Rodríguez López-Ros no ha participado, colaborado, ni asistido a ninguno de nuestros actos estos últimos años. Es una persona totalmente desconocida para la mayoría de Damas y Caballeros por lo que es como mínimo sorprendente que salga en los medios criticando al Consejo Capitular cuando lo que sabe es porque se lo han contado.

Le recuerdo que las Asambleas Generales han aprobado por unanimidad las actuaciones del Consejo Capitular. Que encargó a uno de sus miembros la reforma de los Estatutos. Persona que en tres ocasiones no cumplió con las directrices del Obispado y sorprendentemente en la actualidad es miembro de la Gestora y redactor de los actuales Estatutos. Increíble

Tras el escrito del Obispado para revisar los Estatutos, el Consejo Capitular convocó una Asamblea General Extraordinaria, donde se aprobó por unanimidad la formación de una Comisión para su redacción, enviar el borrador a Damas y Caballeros para alegaciones y convocar una nueva Asamblea para votarlas y aprobar la redacción final por el Obispado. Convocando elecciones lo más pronto posible. Los Estatutos estaban terminados en junio de 2022 y se acordó con el Obispado no computar como parte del plazo julio y agosto por ser periodo vacacional.

Todo ello se estaba realizando correctamente hasta el sorprendente “decretazo” publicado en prensa el 29 de agosto de 2022, del que con eta fecha seguimos sin haber recibido comunicación oficial. Viéndonos obligados a remitir los Estatutos al Obispado. Porque ya estaban terminados en plazo, ya que dicho plazo empieza a cumplirse legalmente al día siguiente de recibida la comunicación. Por tanto, terminaba el 29 de agosto de 2022.

La circular enviada por la Gestora a todas las Corporaciones desprestigia la dignidad de las personas, incluso con nombres y apellidos y a la Cofradía

¿En qué Asamblea se han aprobado los estatutos firmados el 28 de enero, como estaban obligados? ¿En qué Cofradías se han aprobado los Estatutos que desconocen sus miembros incluso, después de diez días de estar firmados? Es evidente que la Cofradía que conocíamos y a la que hemos pertenecido ya no existe.

Parece increíble que se ponga a juicio la magnífica y maravillosa relación con la Armada Española enorme orgullo para esta Cofradía y un honor. Con comparaciones intolerables con el ejército de Tierra o la Guardia Civil desconociendo que tenemos el gran honor de tener en Cubicularios entre otros miembros. A un General de Ejército de Tierra de cuatro estrellas o dos Generales de Estado Mayor de la Guardia Civil.

No tengo el menor interés en perpetuarme en el cargo, llevo años intentando contactar con personas idóneas que quieran ser Mayordomo Presidente. Pero nadie acepta y la convocatoria de elecciones no era posible estatutariamente.

Me prohíbe la libertad de expresión y dice que nuestros escritos dividen a los fieles. Qué mayor división que promover este triste proceso en una Cofradía en la que reinaba la unidad, la hermandad y la amistad; comunica en primer lugar a la prensa el Decreto de cese del Consejo Capitular dando lugar a un gran escándalo. Personas con nombres y apellidos con una dignidad, honor y prestigio personal y profesional que ha sido mancillado. La circular enviada por la Gestora a todas las Corporaciones desprestigia la dignidad de las personas, incluso con nombres y apellidos, y a la Cofradía. Se exigen las facturas de seis años aprobadas en Asambleas o los Expedientes, con posible incumplimiento Ley Protección Datos.

Dice que mi comportamiento y proceder no es de Nobleza cuando no entrego las llaves que custodian en los Santos Restos. Queda reflejado en mis escritos al Obispado que como responsable de las llaves las entregaré al Consejo Capitular resultado de unas elecciones legales y democráticas. Presentando mi cese en la Cofradía, con la conciencia muy tranquila y la gran satisfacción personal del trabajo realizado. De la Cofradía que me encontré y la que existía en la actualidad. Por ejemplo, en el último Capítulo. No en el desastre actual.

Sobre el titular de la entrevista “Arde en la Sierra de la Culebra y la Cofradía pensaban en las Vidrieras”, debería saber que llevamos muchos años realizando Obra Social aprobada por unanimidad todos los años en Asamblea.

Los Estatutos firmados por el señor obispo el 28 de enero de 2023 no son los que yo juré servir a mi ingreso y su actualización no está basada en la tradición que nos caracteriza. Tienen su origen en con el nombramiento de una Gestora, formada por las cuatro personas beligerantes últimamente en esta Cofradía, con total ocultismo para el resto de Damas y Caballeros y tras un decreto de cese sin comunicación oficial, contra el que hemos presentado alegaciones y recursos sin respuesta. Lo que nos ha obligado a recurrir al Dicasterio, encontrándonos en periodo de resolución.

Estatutos que terminan con el carácter de Corporación Nobiliaria, en los que dejan de ser nuestro primer y segundo Caballero sus majestades Los Reyes. Nuestra primera Dama la Reina Sofía; que impiden presentarse a las elecciones a los miembros del Consejo Capitular cesado, como si fuéramos delincuentes; que transforma al obispo de Presidente de Honor a presidente efectivo, lo que hace imposible el funcionamiento del día a día; que cambia el nombre sin justificación de Mayordomo-Presidente a Gobernador, dándole a la Cofradía un carácter tercermundista o bolivariano y de la que desaparece como primera condición para el ingreso no solo llevar vida cristiana, sino “Dar ejemplo de vida cristiana”. Y crean el título de Decano, que nunca ha existido en los ocho siglos de historia, ¿Para complacer a una persona con nombres y apellidos, que sólo aporta antigüedad? Se deteriora nuestra magnífica relación con la Armada. Se pretende transformar a la Cofradía en una ONG. Se impide o dificulta en ingreso de personas que no sean zamoranos o familiares.

He padecido un gran dolor, pena y tristeza estos últimos meses por haber tenido que soportar tanta maledicencia por parte de algunas personas.

Ha quedado en evidencia que en todo este proceso había una hoja de ruta, cesando al Consejo Capitular que no iba a estar de acuerdo. No se procede a la votación de Estatutos, porque se iba a perder la votación. No se responde a los escritos, ni a las peticiones de Damas y Caballeros. Meta. Firma de Estatutos sin asistencia. Últimamente, prolongar el tiempo a una Gestora que ha incumplido los plazos señalados sin someterla a un decretazo en prensa.