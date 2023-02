Guarido decide hoy su futuro ante una asamblea de IU que espera su continuidad

Izquierda Unida celebra este domingo la asamblea de la que tendrá que salir el candidato al Ayuntamiento de Zamora para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Un proceso interno que se está llevando con absoluto hermetismo desde la organización y que ha agotado los plazos sin que nadie se haya pronunciado sobre lo que los ciudadanos llevan meses preguntando, que es la continuidad o no de Francisco Guarido al frente de la lista. La militancia confía en que el alcalde siga, como también lo piensa buena parte de la ciudadanía. El propio regidor no ha terminado nunca de deshojar la margarita. A pesar de haber lanzado mensajes públicos sobre dar relevo a otro compañero, ninguno de ellos ha recogido ese guante. Y no parece que lo vayan a hacer en la jornada de hoy, en la que todo apunta a que el primer edil dará el paso para capitanear la nave en busca de su tercer mandato.

A lo largo de los últimos meses, Francisco Guarido se ha mostrado más favorable a su no continuidad al frente de la lista de Izquierda Unida para el Ayuntamiento de Zamora. Lo ha hecho en público, en no pocas ocasiones. Hace tan solo un mes, en una entrevista con este diario, afirmaba tener “derecho a la jubilación” por haber “cumplido un ciclo”. Unas líneas después, el regidor llegaba incluso a ofrecer una serie de nombres que podrían sucederle en el cargo. El primero de ellos fue el de Laura Rivera, teniente de alcalde y candidata en el 2011. El segundo, el de Miguel Ángel Viñas, coordinador provincial de la organización, que días más tarde se descartó. Y el tercero, el de María Eugenia Cabezas. Lo cierto es que el nombre de la concejala de Cultura ha sonado con fuerza durante los últimos meses de cara a una posible sucesión si finalmente Francisco Guarido apostaba por echarse a un lado. Sin embargo, ella misma nunca ha querido verse como tal, ni tan siquiera después de ese guante público lanzado por el alcalde. Preguntada por esas palabras, María Eugenia Cabezas afirmaba no habérselo planteado nunca en serio por considerar que el fuelle del regidor no está agotado. Esta última opinión es generalizada dentro de la militancia de Izquierda Unida, donde nadie se plantea un escenario en el que Francisco Guarido no intente revalidar la Alcaldía de Zamora en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Pero, para que eso ocurra, tendrán que darse todavía un par de necesarios pasos, todos en la jornada de hoy. El primero de ellos es que el alcalde presente su candidatura ante la asamblea para ser el número uno de la lista a los comicios. Y la segunda, que consiga el apoyo de, al menos, el 75% de la asamblea. Esto último viene dado por los mecanismos internos de la organización, que exigen mayorías cualificadas a aquellas personas que quieran repetir como candidatos durante varios mandatos consecutivos. El plazo de presentación de candidaturas para encabezar las papeletas de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Zamora termina este mismo domingo, al inicio de la asamblea que dará comienzo a las once de la mañana. Todos los militantes que quieran postularse pueden hacerlo, siempre y cuando presenten un número determinado de avales que serían prácticamente simbólicos, debido a la reducida cifra de personas con derecho a voto. Son, según la dirección provincial del partido, en torno a ochenta los militantes que decidirán el futuro de las listas. Los datos colocan a Francisco Guarido como principal baluarte de Izquierda Unida de Zamora para seguir cotizando al alza en el juego de la democracia. Bajo su candidatura, la organización consiguió alzarse con la Alcaldía en el año 2015 tras pactar con el PSOE y cosechar en 2019 una holgada mayoría absoluta. Por eso, nadie espera otra cosa que no sea su continuidad en el día de hoy.