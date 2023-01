Izquierda Unida es la gran incógnita para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Los zamoranos se preguntan qué hará el partido que lleva gobernando la Alcaldía desde el año 2015 y nadie dentro de la asamblea parece acertar a aclarar la duda. Todas las miradas están puestas en Francisco Guarido, aunque ha sido el propio regidor el que ha lanzado tres nombres que podrían sucederle. Uno es el de Laura Rivera, que no debería sentirse extraña en el número uno de la lista, teniendo en cuenta que ya lo fue en el pasado. Otro es el de Miguel Ángel Viñas, el coordinador provincial y teniente de alcalde. Y el tercero es el de María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura y pieza fundamental del equipo en los últimos ocho años.

La figura de María Eugenia Cabezas suena con fuerza como posible relevo de Francisco Guarido si éste decidiera no presentarse a la reelección. Máxime, desde que el propio alcalde expusiera en su entrevista de final de año con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que la concejala de Cultura sería “una buenísima candidata”. Unas palabras con las que la edil se siente “honrada”, pero a las que ha preferido no dar mayor importancia. Al menos, por el momento. “Me siento muy honrada de que mis compañeros piensen eso sobre mí, pero sin más”, ha expresado tras conocer esas palabras pronunciadas por el alcalde.

¿Querría María Eugenia Cabezas que su nombre figurara en el número uno de la lista al Ayuntamiento de Zamora? La respuesta tiene la misma dosis de incógnita que el futuro de Izquierda Unida para las elecciones municipales. “No sé si me gustaría, no es algo que me haya planteado”, ha indicado a preguntas de los periodistas. “Todavía queda mucho tiempo para decidir”, ha añadido. La realidad es que hay cinco meses por delante hasta los comicios y todos los escenarios están abiertos. Máxime en Izquierda Unida de Zamora, donde todavía no se han marcado los plazos para la elección de los aspirantes. El coordinador provincial, Miguel Ángel Viñas, aclaraba a este diario que el proceso interno todavía no se ha abierto a nivel autonómico, de manera que aquí tampoco se moverá ficha por el momento.

El propio Viñas tampoco se pronunciaba en esa misma conversación con este diario sobre su posible candidatura, como así había señalado Francisco Guarido. A su juicio, no existe otro escenario en el que el alcalde no repita como número uno de la lista, aunque entiende sus razones para pensar en la retirada. “Una persona que lleva tanto tiempo invertido en esto, es normal que piense en dejarlo; pero, para mí, es la mejor opción y así lo voy a defender siempre”, señalaba. El proceso será el mismo que el de otras ocasiones. Habrán de ser los propios interesados los que se postulen como candidatos para someterse posteriormente a la votación de la asamblea. Las votaciones podrán ser tanto presenciales como no presenciales y del resultado saldrá el número uno de la lista al Ayuntamiento de Zamora.

La continuidad o no de Francisco Guarido al frente de la candidatura de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Zamora es la pregunta que los zamoranos se hacen, pero a la que nadie responde por el momento. En la citada entrevista, el alcalde manifestaba que se estaban dando “pasos positivos dentro de la organización”, como el hecho de excluir a la capital en el acuerdo de confluencia entre su partido y Podemos. “También es verdad que todo lo que se ha hecho debe tener una continuidad en los próximos cuatro años, yo siempre lo he dicho. Ahora, con qué lista o con qué candidato, que lo decida Izquierda Unida”, apuntaba entonces el regidor. Sin embargo, todo apunta a que tendrá que ser él quien tome la decisión principal.