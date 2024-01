Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a hablar en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha revelado cómo se enteró del nacimiento del pequeño.

Aunque se ha especulado con que el cantante habría llamado a su examiga especial y ésta no le habría cogido el teléfono porque no quiere ni oír hablar de él -tan dolida está que habría decidido que no piensa someter a su bebé a las pruebas de ADN porque no quiere nada del presentador- ahora él mismo asegura que no es verdad y confiesa que no ha hablado con la fisioterapeuta ni ha intentado ponerse en contacto con ella tras su maternidad.

Ajeno a la polémica, conoce a su nueva nieta

Claudia Osborne ya tiene en brazos a su segunda hija, Violeta. El pasado lunes, la hija menor de Bertín Osborne y su marido, José Entrecanales, daban la bienvenida al nuevo miembro de la familia, una niña muy deseada que nacía en la Clínica Ruber Internacional y que sin duda se convertirá en la mejor compañera de juegos de su primogénita, Micaela, de año y medio.

Las visitas familiares no se hacían esperar, y tanto Bertín como la orgullosa tía, Eugenia Osborne, acudían emocionados a conocer a la recién nacida. "Todo fenomenal, están las dos muy bien y es guapísima" afirmaba la influencer ante los micrófonos de Europa Press.

Poco después, en torno a las 16.00 horas de este miércoles y tras apenas 48 horas en el hospital, Claudia y la pequeña, a la que ha llamado Violeta como homenaje a su madre Sandra Domecq -fallecida en 2004- cuyas flores preferidas eran las violetas, recibían el alta y ponían rumbo a su domicilio en una exclusiva zona de la capital.

Y ya en casa, la hija de Bertín ha querido compartir con sus 117.000 seguidores de Instagram cómo fue el momento en el que su hija mayor, Micaela, vio por primera vez a su hermanita pequeña. Una fotografía en blanco y negro en la cama de la clínica en la que, emocionada, Claudia sostiene en brazos a sus dos pequeñas transmitiendo una ternura infinita.

"22-01-24. Se adelantó para luego hacerse esperar, pero todo mereció la pena en cuanto vi su carita. Este día también nació una hermanita mayor, Micaela, y sólo puedo decir que ser testigo de cómo estas dos personitas se conocen ha sido el highlight de esta experiencia" ha confesado, reconociendo que aquellos que dicen que "el amor no se divide sino que se multiplica" tienen razón y desde que llegó al mundo su segunda hija lo está experimentando en primera persona. "Qué viajazo este de la maternidad" ha añadido, dando la "bienvenida" a su "pequeña bella flor", Violeta.