El bailaor Rafael Amargo ha ofrecido una rueda de prensa en el despacho de su abogado, Marcos García Montes, 24 horas después de recibir la noticia de su absolución. "Fue cuando nos quedamos tranquilos", ha dicho el letrado, que ha relatado cómo recibieron una llamada de la Audiencia Provincial pidiendo que acudieran, aunque no sabían la razón. Visiblemente contento, vestido de blanco y acompañado por su mujer, Luciana Bongianino, el artista ha relatado que han sido cuatro años de "barbarie, que han hecho daño hasta a la cultura y a la danza". El viernes se emitirá una entrevista en la que contará lo que ha pasado: "Va a ser fuerte porque tengo ganas de hablar y ya me toca. Hablo con educación, con mucha tranquilidad y con una sentencia en la mano porque todo el mundo decía y señalaba. y ahora, ¿qué pasa?", ha anunciado. Amargo advierte que "no he denunciado ni la mitad del sufrimiento que yo he vivido". Ahora van a presentar una reclamación por la labor policial: "Hay una mano negra con carnet de Policía", ha dicho García Montes. "Me consta que le han tirado de las orejitas", ha dicho irónicamente Amargo, para el que pedían nueve años de prisión por tráfico de drogas.