¿Qué más puede pedir un autor para una de sus obras,

además de sonreír divertidamente, que comprobar –sin proponérselo–,

Otros artículos de Rubén Sánchez

que sus obras hayan pasado al anónimo, como un bien común, como una herencia del pasado? (…).

Miguel Manzano Alonso,

"Vida de músico"

Desde muy pequeño, sin yo saberlo, mi vida está ligada al músico Miguel Manzano, que fallecía ayer. Esos "Corales para una noche de Paz", que sonaban en el viejo casete de mi casa mientras adornábamos el árbol o preparábamos el belén –con musgos y escorias de Valorio–, llevaban su firma. Con el tiempo conocería otras obras y otros discos suyos, "Esperanzas y lágrimas" (1971), "El mundo es mi casa" (1973), "Lo mejor del folklore zamorano" (1980), "Semana Santa en Zamora" (1981), "More Hispano" (1983), "¡Las vueltas que da el mundo!" (2003) o "Del olor de la hierbabuena" (2004), entre otros. Pero, sin duda, aquella cinta subtitulada "Navidad con Voces de la Tierra" –una de las formaciones que dirigió–, y que es parte fundamental de la banda sonora de mi infancia, constituye, quizás, mi primer recuerdo del maestro.

El último me remite a una fría mañana de la cuaresma de 2022. La Junta Pro Semana Santa le había concedido su "Barandales de Honor" y por ese motivo, Juan Manuel Lorenzo y un servidor, le entrevistamos para su revista homónima. Aquella fue una excelente oportunidad de charlar un buen rato con un personaje asombroso, cuya biografía profesional escapa a las pretensiones clasificatorias de cualquier taxonomía tradicional.

La entrevista comenzaba así: Decía la Santa de Ávila que Dios escribe recto con renglones torcidos. Esto es lo que nos sugiere enfrentarnos a la vasta carrera de Miguel Manzano Alonso, como compositor, investigador y enseñante. Una carrera que el mismo definió, en "24 canciones zamoranas para coro mixto a 4 y 5 voces" (1984), como un "tortuoso itinerario musical". Sin duda, Miguel era difícilmente clasificable.

No fue una entrevista sencilla, ni para nosotros, ni para él, ya que no se lo pusimos demasiado fácil. Estábamos ante el gran renovador del panorama musical post conciliar (ahí están los "Salmos para el pueblo" –1968–, todo un tsunami litúrgico y musical, cuyos frutos hemos cantado –o escuchado– tantas veces, y que suenan por todo el mundo), pero queríamos hablar de su música para la Semana Santa de Zamora, toda ella en latín y más cercana a las viejas rúbricas que a los nuevos modos, que las habían sustituido.

Las dos primeras composiciones llegaron en 1978, "gratis et amore", por petición de Javier Escudero (segundo responsable del coro de la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo del Espíritu Santo): el "Crux fidelis" y el "Christus Factus Est", sin duda las obras más señeras del patrimonio musical de la cofradía (luego llegarían otras, también firmadas por Miguel, como "Adoramus te Christe" o "Per Crucem Christi").

Desde el máximo de los respetos indagamos y ahondamos en lo que para nosotros era toda una contradicción (también por el hecho de colaborar con una celebración que unos años antes tildaba, como tantos clérigos de su generación, de celebración "hipócrita" y de "falsa piedad popular"), y sobre la que buscábamos explicaciones profundas y no meras anécdotas. La respuesta del maestro apelaba a la amistad (sin duda solo por un amigo te lanzas, aunque con cierta resistencia inicial, a hacer algo en lo que ya no crees), pero también al intento de amalgamar estas obras con la estética de unas procesiones singulares, que lejos de ser un producto conciliar –como muchas veces se ha dicho replicando tópicos–, responden al contexto contradictorio de una diócesis de Zamora, a la que a ratos se le atragantaron un tanto las nuevas disposiciones conciliares. Así pues, el maestro no buscó tanto unos cánticos para rezar, sino para ambientar el rezo personal de cada cofrade durante la procesión.

Algo parecido explica la composición, en 1983, del "Oh Jerusalem", para la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo de la Buena Muerte, si bien en esta ocasión se trata de un encargo profesional. Obra para la que, además de la composición musical, Manzano realiza la selección de los textos extraídos de las "Lamentaciones de Jeremías" y del oficio de maitines del Triduo Sacro. Su último trabajo para la Semana Santa de Zamora, también fue para esta cofradía, la obra "Popule Meus", compuesta en 2020.

Para ser justo debo decir que Miguel encajó todas nuestras cuestiones con talante y las contestó con maestría y caballerosidad. Al finalizar nos confesó que, aunque esperaba una entrevista más sencilla y convencional, agradecía nuestro "interrogatorio", que demostraba un interés sincero y una preparación exhaustiva que nos había llevado a bucear intensamente en su trayectoria, como así fue.

Es indudable la contribución del maestro Manzano a la Semana Santa de Zamora, que hoy no se entiende sin sus obras. Éstas, que reflejan un profundo conocimiento de la liturgia antigua que ayudó a sustituir, contribuyeron a afianzar el "nuevo relato pasional" iniciado en nuestra ciudad en los años 50 del siglo XX, y que desarrollaron con éxito hermandades como las del Cristo del Espíritu Santo o la Buena Muerte. A este proceso –y al protagonismo de sus obras en él–, dediqué una especie de triduo, en este mismo diario, durante la Semana Santa de 2022, en cuyos textos se analiza todo esto con mucho más detalle.

"Esperanzas y lágrimas", el título de uno de los primeros discos que grabó, me dio el pie para comenzar este escrito, y con él voy a terminar. Esperanzas porque fue mucho lo sembrado con su labor, y aunque ya ha dado mucho fruto, aún puede dar mucho más, estoy seguro. En 2016 Miguel Manzano hace donación de su archivo sonoro a la Biblioteca Nacional. Más de cuatrocientas cintas magnetofónicas que reflejan toda una vida dedicada a la investigación de la música tradicional, otra de sus grandes facetas. Pero aquella mañana de marzo, al finalizar la entrevista, nos confesaba que, una vez donado el archivo sonoro, estaba poniendo en orden los papeles, para dejarlo todo preparado... Sin duda, un acervo excepcional que espera el trabajo de nuevos investigadores. Y lágrimas, porque no es fácil despedir a un tipo como Miguel, capaz de sorprender e interpelar como nadie y que nunca te dejaba indiferente.

Descansa en paz, maese.

Suscríbete para seguir leyendo