Los "Salmos para el pueblo", de Miguel Manzano

La dedicación de Miguel Manzano como músico, bien conocida, se extiende a un gran número de actividades: compositor, intérprete, investigador, Catedrático de Etnomusicología, Premio Castilla y León de Restauración y conservación del Patrimonio, Premio de la Diputación de Zamora a los Valores Humanos por la Recuperación del Patrimonio Cultural, Director de los grupos Voces de la Tierra y Alollano, e impulsor de proyectos de educación musical.

Entre el amplio catálogo de sus obras (por no citar más que algunas de un amplísimo listado) hay que recordar More Hispano, para piano; Cinco Glosas a una Loa, para órgano; Ludendo in Rythmis Modulatis, para dos pianos, en la que, como él dice, “busca únicamente la belleza de los sonidos, dejando que cada cual los perciba a partir de sus propias vivencias y recuerdos”; y Lucernario, Himnos al amanecer y atardecer, para coro a 4 voces mixtas y órgano, una de sus últimas creaciones.

Pero la obra más conocida y difundida entre todas las que Miguel Manzano ha compuesto son los SALMOS PARA EL PUEBLO, cantada por todos los países de habla hispana. De la misma manera que en el siglo XII la búsqueda del ritmo musical a partir de las antiguas mensuras del latín poético, supuso un avance en la técnica de la polifonía, así también la versión de los salmos de David a las lenguas vernáculas, promovida por el Concilio Vaticano II, fueron traducidos por el jesuita español Luis Alonso Schökel a un lenguaje sencillo, que además, al conservar la acentuación rítmica del original hebreo, facilitó la musicalización de los textos en español y el acercamiento de la buena música a las asambleas litúrgicas.

El español es una lengua musical por excelencia. El discurso del lenguaje español es musical desde el punto de vista rítmico y melódico. La métrica de las palabras es ritmo y la entonación es melodía, fraseo, diálogo, pregunta y respuesta, cadencias, acentos, signos de puntuación.

Si cantamos o escuchamos atentamente los salmos, captamos cómo el autor, muy conocedor de la música en uso en los actos litúrgicos, unificó pedagógicamente buenos textos con excelentes armonizaciones, aplicables a otros instrumentos, con formas estéticas fáciles de memorizar, con recursos musicales que resaltan la melodía, con segundas voces que enriquecen la audición global de la obra, con arreglos armónicos que realzan la expresividad musical.

El Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’, dependiente de la Excma. Diputación de Zamora, realiza diferentes actividades centradas en muchos campos de la cultura. Y por ello publica la reedición de esta obra, los SALMOS PARA EL PUEBLO CON ACOMPAÑAMIENTO DE ÓRGANO, en primer lugar para hacerla llegar a los músicos que en los templos ejercen el oficio de organistas. Pero también para hacerla llegar a los profesionales de la enseñanza de la música en educación primaria y secundaria, escuelas y conservatorios de música, facultades de educación y musicología, modelos de lenguaje musical, estilos, modos, ritmos, melodías para cantar, escuchar y analizar, que incluyen todo lo anteriormente expuesto delde el punto de vista musical, poético y literario.

En este año 1018 se cumplen 50 años de los Salmos para el pueblo, y desde aquel año y desde la ciudad de Zamora, son conocidos en todo el mundo, principalmente en los países de habla hispana, demostrando que la buena música, la que emociona, no conoce fronteras.

(*) Vocal de Música del IEZ Florián de Ocampo, de Zamora

