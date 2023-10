La última 080 Barcelona Fashion, que se ha celebrado esta semana en el recinto modernista Sant Pau, ha dejado momentos variopintos para el recuerdo como una presencia inaudita de mascotas en los desfiles, un casting diverso en edades, géneros y cuerpos, e incluso presencia de estanques de agua o hinchables de colores sobre la pasarela.

Pero en lo puramente "fashionista", y repasando las colecciones de moda de las hasta 23 firmas y diseñadores distintos que han presentado su trabajo en la capital catalana, también se pueden extraer siete tendencias clave que marcan el futuro de la moda en los próximos meses:

Denim

La tela vaquera y sus derivados consume, como la mayoría de tejidos, una ingente cantidad de agua, aunque también resulta una de las más resistentes y reciclables, y de ahí la reivindicaron como ejemplo de moda sostenible en el desfile 080 Reborn y otras firmas como Dominnico.

2000s

Aunque parezca demasiado cercano el principio de siglo ya hace algún tiempo que jóvenes diseñadores se inspiran en la moda de esos años como referencia estilística. Entre otros, Cherry Massia, que mostró una colección de conjuntos "makineros" que parecían salidos de las discotecas de los 2000.

Naïf

Por qué elegir un solo color o forma cuando puedes vestirte con todo a la vez como si tuvieras 10 años y estuvieras jugando en casa de tus primos. Esa es la idea tras los complementos de tela de peluche y piezas de punto con colores del parchís de firmas como Outsiders Division o Como la trucha al trucho.

Sastrería

El Brexit ha "devuelto" a casa a Carlota Barrera, una joven maestra de la sastrería británica unisex. Un estilo a lo Diane Keaton en Annie Hall, el de los conjuntos de chaqueta y pantalón a juego, que también bordan Amlul o Lemachet.

Tie Dye

La querencia por las prendas de estética única y, en la medida de lo posible, con procesos de tinte lo menos contaminantes que se pueda, siguen animando a los diseñadores a usar esta técnica con resultados desenfadados y de la que dieron buena cuenta esta semana firmas como All that she loves o The Artelier.

Metálicos

Custo Barcelona dice que "en moda, el brillo es lo que da la emoción" y tanto él como Lola Casademunt by Maite, Nathalie Chandler o Lemachet, entre otros, secundan la apuesta por estos tejidos, ya sean en sedas o hilos técnicos, que elevan el carisma y la luz de cualquier "look".

Culotte

Hace ya varias temporadas que el abrigo de cintura para abajo se reduce al culotte, una apuesta que aún seguirá presente en el próximo invierno como atestiguó, entre otros, el último desfile de Simorra.