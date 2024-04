Sale a la luz la persona que acabó con la relación de David Bisbal y Chenoa: "No fue Elena Tablada"

La relación que mantuvieron David Bisbal y Chenoa sigue dando titulares incluso en pleno 2024. La pareja que se formó en el recordado "Operación Triunfo" 2001 duró tres años.

Tras romper la relación, decidieron continuar con sus vidas por separado, pero en 2016, un concierto de "OT" volvio a unir a los artistas en el escenario para interpretar el tema 'Escondidos'. La actuación fue muy mediática y es que hubo un momento que parece que Bisbal le hace una cobra a la compositora. A partir de ahí se rumorea sobre una mala relación entre ambos.

Los rumores siguen y, en numerosas ocasiones, ha salido el nombre de una persona que, cuentan, es quién acabó con la relación. Esta es Elena Tablada.

Sin embargo, Aurelio Manzano ha anunciado que no fue la diseñadora: "No fue Elena Tablada. Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada. Hay una mujer que estaba con David, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo 'hay una mujer que está con David' y ella misma me reveló quién era esa mujer".

El colaborador aseguró que es una mujer que "no es famosa" y que trabajaba como bailarina cuando Bisbal hizo la gira por Sudamérica: "La mujer que estaba en las quinielas en ese momento y para Chenoa, era una bailarina venezolana que estaba con David en ese momento en su gira, no era Elena Tablada, la preocupación de Chenoa era la bailarina".