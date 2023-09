Pelayo Díaz es una figura pública de lo más controvertida. El influencer ganó popularidad tras participar como jurado en el programa de televisión emitido en Telecinco 'Cámbiame', donde ayudaba a los participantes a cambiar de estilo.

Sin embargo, parece que la relación con sus dos compañeras del jurado Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú terminó enfriándose al finalizar el programa. El estilista concedió una entrevista a 'Socialité' en el que entonó el mea culpa sobre este tema: “Cuando me preguntáis qué pasó, yo lo que creo es que cogí la granada, quité la anilla y la tiré".

Drama en Cámbiame

"Esto pasó en el programa. Para mí no fue tan gordo, pero como nunca lo llegamos a hablar... Yo asumo mi parte de responsabilidad. Ojalá en ese momento hubiera tenido madurez y no hubiera cogido una 'perreta' como pienso que cogí al ver que se acababa mi programa", aseguró Díaz en el programa de Telecinco.

Sobre esa situación, Pelayo aseguró que todo estaba "muy tenso": "Sientes que te atacan por todas partes y que para defenderte lo mejor es un ataque. (...) Lo que pasó fue lo suficientemente duro para que dos personas no me hablen desde entonces".

Un controvertido personaje

Sin embargo, una de las últimas polémicas gordas del influencer llegó a raíz de un enfrentamiento con una seguidora que criticó uno de sus estilismos y de la que acabó pidiendo el despido de manera pública.

La joven a la que el influencer se dirigió había subido una publicación de Pelayo a sus historias con el mensaje de “NO”, haciendo alusión al look que mostró en dichas fotografías. La respuesta del influencer fue hacer una captura de pantalla a la mención y atacar a la profesión de la chica: “Que gente que trabaja en la industria como esta chica dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece su trabajo de alguien que trabaja en lo digital como yo. Supera mis límites”.

Pelayo no se quedó ahí, ya que continuó hablando sobre su puesto de trabajo: “Espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes por si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar cómo llevarás las de la empresa, qué vergüenza”.

Nueva polémica a la vista

Recientemente las redes han saltado por otro lado contra el estilista. Pelayo decidió mostrar en redes una de sus prendas más controvertidas: un bolso en forma de paloma de JW Anderson.

"Este controvertido bolso que cada vez que me lo pongo genera tantos comentarios y tantas preguntas se ha convertido en uno de mis favoritos en los últimos tiempos", empezó contando el Pelayo. Resulta que ese curioso accesorio fue elaborado con impresora 3D y pintado a mano, por lo que cada bolso es distinto.

El bolso fue lanzado con todo el tema de la pandemia en el aire y, cuenta el influencer, JW Anderson lo hizo con la intención de "abstraerse y sacar una sonrisa". Además, contó que lo que más le gusta es coger a un animal tan odiado generalmente.

Sin embargo, esa no era la razón por la que es una de sus prendas favoritas. "Cada vez que la veo no me la tengo que poner. Me recuerda que hay que tener más sentido del humor y reirnos de las cosas que nos pasan. La moda puede ser divertida e ingenionsa".

El vídeo se ha llenado de comentarios tanto a favor como en contra: "Parece un tarro para guardar galletas"; "Efectivamente relacionó a las palomas con una plaga"; "Esto es broma, ¿no?".