Kiko Rivera: "Papá, he estado más cerca de ti"

Las relaciones familiares no son su fuerte. Sin embargo, Kiko Rivera se ha reencontrado con su pasado. El dj, que actualmente se encuentra alejado de su familia tras romper con su madre y su hermana, ha hecho su vida al margen, aunque no olvida de dónde viene. Criado en Cantora junto a Isabel Pantoja e Isa, Rivera se convirtió por castigo en una de las figuras más mediáticas de la televisión desde su nacimiento y las cámaras no le han dejado de perseguir. El joven dj ha estado marcado desde su infancia por la pérdida de su padre, el torero Paquirri, que falleció de una cornada mortal cuando Kiko apenas tenía unos meses.

Ahora, Rivera ha querido rendirle un pequeño homenaje a su padre acercándose por primera vez al lugar donde murió. Kiko tenía un bolo en Dos Torres y, a pesar de ser una fiesta como otra cualquiera, algo marcó en particular al dj durante esa actuación: "Ayer fue un día diferente para mí aunque la mayoría de la gente no lo sepa".

"Tan cerca de donde murió"

Ya son más de doce años detrás de la mesa de mezclas y Rivera aún no había tenido la oportunidad de reencontrarse con su padre: "Fue la primera vez que estuve tan cerca del lugar donde murió mi padre, tan solo a 10 km". Rivera también cuenta que incluso se dio tiempo para sentir aquel momento todo lo posible: "Paré en un semáforo cuando quedaba poco por llegar a Dos Torres y allí estaba el cartel que indicaba el camino a Pozoblanco, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ser la primera vez que lo veía después de tantos años, pero, la vida sigue y la fiesta tenía que hacerse...".

Tras compartir con sus seguidores aquel momento tan íntimo, decidió dedicarle unas palabras a su padre: "Papá quizás ayer estuve más cerquita de ti y aunque no te recuerde ayer sentí tu calor y cariño,ojalá estuvieras aquí cerquita mío".