¡Bombazo! Bertín Osborne responde a la demanda de Gabriela Guillén

Bertín Osborne reaparece ante los medios de comunicación tras pasar varios meses descansando. . El pasado mes de diciembre experimentó una recaída recientemente y tuvo que buscar atención médica en el hospital. Desde que contrajo COVID, el cantante ha estado preocupado por su salud debido a las secuelas que le dejó la enfermedad.

El artista volvió a subirse al escenario este pasado miércoles en el Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, donde se ha celebrado la gran gala anual de la Asociación Madrileña de Afectados por el covid.

Y es que el cantante ha estado bajo todas las polémicas tras la demanda que Gabriela Guillén, la madre del supuesto hijo de la expareja puso en los juzgados de Alcalá de Guadaira. La empresaria lleva casi un mes esperando para que el artista se haga la prueba de paternidad de su bebé que en nada cumplirá 4 meses.

La respuesta de Bertín Osborne

Desafiante, con semblante serio y pasando de largo ante las preguntas. Sorprendentemente, tras el concierto sí que se ha parado con los periodistas y ha mostrado su cara más amable respondiendo a todo lo que se le preguntaba."No estoy al cien por cien, pero estoy casi bien. Lo he dado todo porque aquí si vienes hay que darlo todo, pero hace unas semanas todavía estaba mal, he estado malo como un perro", empezaba explicando el artista.

Por su parte la empresaria desde que ha tenido a su hijo no ha vuelto a pisar un plató de televisión. Beatriz Cortázar explicó a los espectadores y demás colaboradoras que la paraguaya envió un burofax que no fue respondido y puso a disposición de sus abogados interponer una demanda de paternidad. "Este proceso legal que se ha recomendado está siguiendo los trámites. Si no se contesta se volverá a enviar. Si no contesta se puede declarar en rebeldía a la persona que no contesta nunca. Este es el proceso".

Sobre toda la polémica que tiene con la madre de su último hijo, Gabriela Guillén, el presentador ha asegurado que lo contará todo. "Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto, pero que en el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa". La empresaria paraguaya estuvo en la feria de Sevilla la semana pasada y hizo constancia en sus redes de ello.