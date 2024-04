La deuda de Bertín Osborne a Lolita

Bertín Osborne vuelve a la diana mediática. Y esta vez no es por Gabriela Guillén ni su hijo. La "culpa" la tiene Lolita Flores.

La bomba la soltó en la primera gala de "Tu cara me suena" tras una imitación del cantante. Fue entonces cuando la hija de Lola Flores lo soltó como quien no quiere la cosa: Bertín Osborne le debe dinero. Y contó el episodio con todo lujo de detalles.

¿Cuánto le debe?

La cantidad te la damos en pesetas, que fue como ella lo valoró. En concreto, 10.000 pesetas. Se las prestó en una Feria de Sevilla porque "mi padre era muy generoso y Bertín era un desastre que no hacía más que escaparse del colegio donde estaba interno". Él le pidió dinero para subirse "en los cacharritos" porque no tenía dinero y ella se los dio: "Era para montarnos en la montaña rusa, el tren de la bruja... total que me quedé sin un duro porque se lo di todo a él". Eso sí, obviamente, todo el episodio fue en clara clave de humor: "Ya estamos en paz porque me ha llevado a programas y he trincado".

Lo que le sorprendió al jurado fue que unos chiquillos manejaran ese dinero (60 euros a día de hoy) para ir a la feria. "Con ese dinero en aquella época te comprabas un piso en Mar Menor", dijo Ángel Llácer.