Influencer se pone pañales para ver un concierto de Taylor Swift en primera fila

"¿Que ha hecho qué?" Desde que nacio el fenómeno fan -dicen que con los Beatles-, los seguidores de los cantantes más famosos del mundo han cometido todo tipo de extravagancias para conocer a sus ídolos, pero lo que ha hecho esta seguidora de Taylor Swift ha sorprendido a todos los usuarios de TikTok, Instagram y X en España.

La influencer Eira Cheper, conocida entre otras cosas por su devoción a Taylor Swift, está acudiendo a varios de los conciertos que la cantante da en Europa en el marco de su "Eras Tour". Recitales que dura cerca de tres horas y media, precedidas de una larga cola para intentar coger el sitio más cercano posible al escenario.

Eira es una "swiftie" tan apasionada que no quiere moverse ni un minuto de delante del escenario. Por eso recurre una solución tan estrambótica como escatológica, que cuenta sin pudor en sus redes sociales: ponerse pañales de adulto: "no pienso perdeme ni una canción de esta mujer para ir al baño, porque no hay ninguna que pueda sacrificar", ha dicho en un vídeo subido a su propia cuenta de TikTok.

Según explicaba Eira Cheper al regresar del concierto, "la situación no era tan mala" y sí pudo usar al baño, aun así, recomienda a sus seguidores que si tienen opción, recurran al pañal "por si acaso".

De hecho, unos días más tarde la española se disponía a viajar a Amsterdam para disfrutar de un nuevo concierto de Taylor Swift y se grabó comprando el pañal para esa noche: "voy a customizarlos y hacerles dibujitos".