Así vive el hijo de Camilo Sesto: las imágenes de su debacle

Suciedad, desorden, caos, mobiliario roto... la casa del hijo de Camilo Sesto es un auténtico caos. Y no solo no lo oculta sino que además lo divulga a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. Más allá de la foto o el vídeo en sí en el que suele salir él/ella acompañada de amigos, los seguidores suelen fijarse más allá: el fondo, la mesa, los cuadros, las fotografías. Y rara es la vez que no hay algo que llama la atención. En ocasiones, han aparecido hasta pistolas, si bien luego aclaró que eran de juguete.

Su nuevo perfil

Sheila Devil, que aparece ahora como "Hercitycallale", antes conocido con Camilo Blanes, sigue dando la nota. ¿De forma consciente o inconsciente?

La higiene y el orden en su casa está a años luz de cualquier casa normal. Este hogar fue heredado de su padre, el gran Camilo Sesto, y la mansión ahora parece un búnker donde Sheila pasa la mayoría de su tiempo entre sustancias, alcohol y amigos.

La piscina de su mansión, totalmente dejada. / Instagram Sheila Devil

Toldos rotos, césped totalmente dejado, espejos fracturados, mesas sucias o cajas acumuladas se muestran una y otra vez en las imágenes.