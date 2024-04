Fiesta caza a Makoke: esta es la edad de su pareja

Makoke está atravesando por uno de sus mejores momentos de su vida en lo que al corazón se refiere. La colaboradora de 'Fiesta' presume cada vez que puede de estar muy enamorada pero eso sí, intenta mantener a su chico alejado del foco mediático.

'Fiesta' ha mostrado unas imágenes de Makoke en compañía de Gonzalo, un hombre de 52 años (uno menos que ella), en las que se ve a la pareja dando rienda suelta a su amor, un amor que tiene a la ex de Kiko Matamoros en una auténtica nube. Makoke, que pretende llevar una relación discreta, no se ha tomado del todo bien que el programa haya captado su momento de pasión con Gonzalo y se lo haya mostrado a la audiencia. Sin embargo, cuando la colaboradora ha visto que se trataba de unas imágenes muy tiernas en las que únicamente se demostraba que está más enamorada que nunca, Makoke se ha relajado y hasta ha sonreído:

"Estoy cada día mejor, cada día más enamorada, llevamos ya camino de diez meses y me siento como el primer día, es un hombre maravilloso".

La historia de la pareja

Desde que Makoke y Kiko Matamoros pusieran fin a su relación de más de 20 años, lo cierto es que la presentadora ha buscado el amor en diferentes brazos, no muy fructíferamente. No obstante, y como el verano está para enamorarse, el pasado mes de junio Makoke se rindió a las flechas de cupido. Después de participar en el reality 'Vaya vacaciones', la ex azafata del 'Telecupón' acudió a 'La última noche', el programa nocturno de Sandra Barneda, donde se mostró enigmática cuando le preguntaron sobre su situación sentimental. No quiso entrar en detalles, pero dejó claro que en este momento de su vida está "más enamorada que nunca". "Lo conocí el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality 'Vaya vacaciones' en la fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento, estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así", contaba con un brillo especial en los ojos. Y dejaba claro: "Sé que no es un amor de verano. Esto es distinto”.

Alejados de las cámaras la pareja disfruta de su amor verdadero y aunque a él le gusta mantenerse alejado de los focos el pasado noviembre, dio un paso más en su relación y le envió a la exconcursante de 'GH VIP' un ramo de flores con declaración de amor al programa de Emma García, 'Fiesta', en el que colabora.